विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: 'वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है', कोहली-रोहित नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी से ऑस्ट्रेलिया को बचना चाहिए, एडम गिलक्रिस्ट ने बताया

Adam Gilchrist on Jasprit Bumrah: एडम गिलक्रिस्ट ने माना है कि रोहित और कोहली के आने से सीरीज काफी रोमांचक हो गया है. वहीं, भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं और कप्तान के तौर पर उन्होंने खुद को साबित कर दिया है. 

Read Time: 2 mins
Share
IND vs AUS: 'वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है', कोहली-रोहित नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी से ऑस्ट्रेलिया को बचना चाहिए, एडम गिलक्रिस्ट ने बताया
Adam Gilchrist on IND vs AUS Series: गिलक्रिस्ट का बड़ा बयान
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा जो काफी रोमांचक होगा
  • पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सीरीज के प्रमुख खिलाड़ी बताया है
  • शुभमन गिल ने भारतीय टीम की कप्तानी संभालकर खुद को साबित किया है और नई पीढ़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Adam Gilchrist on India vs Australia: भारत और ऑस्ट्र्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. पहले वनडे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो भारत के लिए सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है. एडम गिलक्रिस्ट ने माना है कि रोहित और कोहली के आने से सीरीज काफी रोमांचक हो गया है. वहीं, भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं और कप्तान के तौर पर उन्होंने खुद को साबित कर दिया है. 

फोक्स क्रिकेट के साथ बात करते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, "मुझे लगता है कि कोहली-रोहित जैसे दिग्गजों के होने से यह सीरीज दिलचस्प बन गया है. लेकिन नई ब्रिगेड जिसका रवि ने उल्लेख किया है, नया नेतृत्व शुभमन गिल ने  कप्तानी संभालने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन किया है.  हां, वास्तव में बहुत ही रोमांचक सीरीज होने वाला है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत ने क्या लाइनअप उतारा है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "वे हमेशा सफेद गेंद वाले क्रिकेट में प्रतिस्पर्धी होते हैं. भारत के इन युवा खिलाड़ियों में कोई डर नहीं है  इसलिए यह एक कड़ी टक्कर होने वाली है. बुमराह वनडे में नहीं हैं लेकिन टी-20 में हैं.  मेरा मतलब है कि हम सभी पिछले साल उसकी प्रशंसा कर चुके हैं और वह वास्तव में उसकी गेंदबाजी को देखकर हम आश्चर्यचकित थे और वह स्वभाव से एक अजीब गेंदबाज है, वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है जितना मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में देखा है. इसलिए यह सीरीज काफी रोमांचक होगा" 

वनडे सीरीज का पहला मैच यहां रविवार को खेला जाएगा. उसके बाद अगले दो मैच एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adam Gilchrist, Australia Vs India 2025, Cricket, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com