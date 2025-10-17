IND vs AUS: 'आप हमेशा नहीं खेल सकते', पहले वनडे से पहले कोहली-रोहित के फ्यूचर पर मैथ्यू हेडन का चौंकाने वाला बयान

Matthew Hayden on Virat Kohli : विराट कोहली शायद ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार खेलेंगे. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद, वह केवल वनडे मैचों में ही सक्रिय रहे हैं. मिचेल मार्श की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ सीरीज के बाद रोहित शर्मा और विराट के वनडे इंटरनेशनल मैचों को अलविदा कहने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में मैथ्यू हेडन और एबी डिविलियर्स ने खेल के इन दोनों दिग्गजों के भविष्य पर अपनी राय दी है. हेडन लंबे समय तक कोहली और रोहित को भारतीय टीम की जर्सी में देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत का भी एहसास है.

हेडन ने कहा, "यह उनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है, लेकिन दोनों की नज़र 2027 के वर्ल्ड कप पर भी है. रोहित को कप्तानी से हटाए जाने पर मुझे हैरानी हुई थी, लेकिन मुझे इसकी वजह पता है. शुभमन गिल को तैयार किया जा रहा है, और एक नए कप्तान को तैयार करने में समय लगता है. " हेडन ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "विराट और रोहित का टीम में होना सोने जैसा है, वे मेंटर हैं. मुझे उम्मीद है कि यह उनका आखिरी दौरा नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा नहीं खेल सकते."

इसके अलावा एबी डिविलियर्स इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर खुश हैं. एबी डिविलियर्स ने कहा, "मैं हेडन से सहमत हूं, मुझे खुशी है कि हम उन्हें अब भी खेलते हुए देख सकते हैं. वे अपनी योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में जानते हैं. मुझे इन दोनों खिलाड़ियों की क्षमता देखकर खुशी हो रही है. मैं उनकी सफलता और उनके करियर के शानदार अंत की कामना करता हूं.

कोहली और रोहित 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरेंगे. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलने वाली है. इसके बाद 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी. टी-20 सीरीज में सूर्या टीम के कप्तान हैं.