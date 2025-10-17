मुंबई के ट्रैफिक में अपनी सुपर कार कब चलाते हैं? गौतम सिंघानिया ने दिया ये जवाब

NDTV World Summit 2025: सुपरकारों के शौकीन जाने-माने उद्योगपति और रेमंड समूह के अध्यक्ष गौतम सिंघानिया ने हाल ही में मुंबई के ट्रैफिक में अपनी सुपरकार चलाने के अनुभव और अपनी कार रेस्टोरेशन शॉप के बारे में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में खुलकर बात की है. समिट में जब उनसे पूछा गया कि मुंबई के ट्रैफिक में अपनी सुपर कार कब चलाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मुंबई जैसे शहर के भारी ट्रैफिक में अपनी सुपरकार का आनंद लेने के लिए सुबह का समय चुनते हैं.

सिंघानिया ने कहा, "मैं सुबह लगभग 7 बजे अपनी कार चलाता हूं. यही उसका आनंद लेने का सबसे अच्छा समय होता होता है."

'भारत में मोटर स्पोर्ट्स के लिए इकोसिस्टम बनाने की जरूरत'

गौतम सिंघानिया ने कहा कि भारत में जिस तरह से क्रिकेट के लिए एक शानदार इको सिस्टम है वैसे ही हमें मोटर स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतर इको सिस्टम तैयार करना होगा. आज किसी को मोटर स्पोर्ट्स में कुछ बेहतर करना होता है तो उन्हें देश से बाहर जाना होता है. देश के अंदर भी एक बेहतर इको सिस्टम तैयार करने की जरूरत है.

'भारत में कम लेबर कॉस्ट और कुशल कारीगरी'

बता दें कि सिंघानिया का 'सुपर कार क्लब गैराज' विंटेज और सुपरकारों की मरम्मत, रखरखाव और अनुकूलन (कस्टमाइज़ेशन) के लिए जाना जाता है. उन्होंने पहले भी बताया है कि उनकी पहल भारत को कार रेस्टोरेशन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने पर फोकस है, जिसका फायदा भारत की कम लेबर कॉस्ट और कुशल कारीगरी है.