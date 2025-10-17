विज्ञापन

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025: अपने अलगाव पर बोलीं सामंथा रुथ प्रभु- मेरा सब सोशल मीडिया पर रहा

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का शुक्रवार 17 अक्टूबर को आगाज हुआ. इस समिट में देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार शेयर किए.

Read Time: 2 mins
Share
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025: अपने अलगाव पर बोलीं सामंथा रुथ प्रभु- मेरा सब सोशल मीडिया पर रहा
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025:
नई दिल्ली:

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का शुक्रवार 17 अक्टूबर को आगाज हुआ. इस समिट में देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार शेयर किए. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने इस दौरान अपने करियर के साथ-साथ सोशल मीडिया को लेकर भी अपने विचार दिए. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक्स मिलना स्ट्रगल है. मेरी लाइफ कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं.

सोशल मीडिया पर लोगों को एक्सेस मिला

बतौर फिल्म स्टार आप कितने ऑथेंटिक रह सकते हैं इस सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं केवल अपने सफर और अपनी जर्नी पर बात करती हूं. मैं दूसरो के सफर पर नहीं बोल सकती, लेकिन खुद के लिए बोल सकती हूं और जितना हो सके रियल रहने की कोशिश करती हूं. मेरी बीमारी, मेरा अलगाव...सब सोशल मीडिया पर रहा, खूब जज भी हुई और चीजों को लेकर ट्रोल भी हुई. सोशल मीडिया पर लोगों को इतना एक्सेस मिल गया है कि ये कभी-कभी किसी के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती'.

यूथ के लिए कैसा हो मेंटर

सामंथा रुथ प्रभु ने कहा है कि यूथ को अपने मेंटर चुनने में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं. तो सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आप किसे फॉलो कर चुके हैं.

रोटी के लिए संघर्ष कर चुका है सामंथा का परिवार

एक्ट्रेस ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुआ कहा, 'मैं बहुस साधारण परिवार से हूं, कभी मेरा परिवार खाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था, जब मेरी पहली फिल्म हिट हुई मैं रातों रात स्टार बन गई. नेम, फेम, पैसा, शोहरत सब मिला. मैंने दो साल काम नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा काम करूं जो बतौर एक्टर और इंसान मुझे कुछ बेहतर बनाए'.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTVWorldSummit2025News, Samantha Ruth Prabhu, Actress Samantha Ruth Prabhu, Samantha Ruth Prabhu Movies, Samantha Ruth Prabhu Hit Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com