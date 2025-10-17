विज्ञापन

माधुरी दीक्षित - श्रीराम नेने मना रहे हैं 26वीं वेडिंग एनिवर्सरी, जानें कितना उम्र का फासला, कमाई में कौन आगे?

माधुरी दीक्षित और उनके पति श्रीराम नेने ने शादी की 26वीं सालगिरह पर पोस्ट शेयर कर एक-दूसरे को बधाई दी हैं. 

माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने में कितना है उम्र का फासला
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित शुक्रवार को अपनी शादी की 26वीं सालगिरह धूमधाम से मना रही हैं. इस मौके पर अभिनेत्री ने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ पुरानी यादों को ताजा किया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक मोंटाज वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पल-पल साथ चलते हुए, हमने जिंदगी के 26 सालों को यादगार बना दिया. सालगिरह मुबारक हो, डॉ. नेने!" अभिनेत्री ने वीडियो के साथ 'तू है, तो दिल धड़कता है' ऐड किया. फैंस को अभिनेत्री का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

भाई ने करवाई थी माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की मुलाकात

माधुरी और श्रीराम नेने की मुलाकात अभिनेत्री के भाई ने करवाई थी. शुरुआत में माधुरी श्रीराम से मिलने को तैयार नहीं थीं, लेकिन भाई के मनाने पर वह मान गईं. पहली मुलाकात में ही श्रीराम की सादगी ने माधुरी का दिल जीत लिया. दोनों ने कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट किया और आखिरकार, 17 अक्टूबर 1999 को दोनों ने अमेरिका में सादगी भरे समारोह में शादी कर ली. शादी की खबर ने बॉलीवुड और मीडिया को चौंका दिया था, क्योंकि माधुरी ने इसे गोपनीय रखा था. 

उम्र और नेटवर्थ में है फासला

माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 में हुआ. जबकि श्रीराम नेने का जन्म 11 फरवरी 1966 में हुआ है. इसके चलते पति से 16 महीने माधुरी दीक्षित छोटी हैं. वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 90 के दशक से लेकर अब तक माधुरी दीक्षित एक्टिव हैं, जिसके चलते रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस का नेटवर्थ 250 करोड़ बताया गया है. जबकि श्रीराम नेने का नेटवर्थ 100 से 150 करोड़ का बताया जा रहा है.  

एक्ट्रेस की शादी बॉलीवुड के लिए काफी हैरानी भरी थी. कई स्टार्स ने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है. शादी के बाद माधुरी अमेरिका में बस गईं, जहां श्रीराम एक सफल डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे. वहां उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी और मदरहुड की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया. इस दौरान उनके दो बेटे, अरिन और रियान हुए. वह बीच-बीच में भारत आकर चुनिंदा फिल्में करती रहीं. श्रीराम ने हर कदम पर उनका साथ दिया और बाद में दोनों ने भारत में स्थायी रूप से बसने का फैसला किया. भारत लौटने के बाद माधुरी ने फिर से बॉलीवुड में वापसी की. फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.  

