IND vs SA: तिलक बदलेंगे इतिहास, रोहित का रिकॉर्ड होगा ध्वस्त, इन 5 भारतीय ने अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

India vs South Africa T20I Series: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 9 दिसंबर 2025 से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले का आगाज हो. उससे पहले बात करें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किन 5 भारतीय बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

रोहित शर्मा

भारत की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खबर लिखे जाने तक सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. 'हिटमैन' शर्मा ने अफ्रीका के खिलाफ 2007 से 2024 के बीच कुल 18 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 17 पारियों में 26.81 की औसत से 429 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले.

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली काबिज हैं. जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2011 से 2024 के बीच 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हुए 13 पारियों में 39.40 की औसत से 394 रन बनाए हैं. कोहली के नाम अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 3 अर्धशतक दर्ज है.

सूर्यकुमार यादव

तीसरे स्थान पर मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. कैप्टन सूर्या ने 2022 से खबर लिखे जाने तक अफ्रीका के खिलाफ 11 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 10 पारियों में 41.33 की औसत से 372 रन निकले हैं. सूर्या के नाम अफ्रीका के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 1 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज है.

सुरेश रैना

चौथे पायदान पर पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना काबिज हैं. जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 से 2018 के बीच 12 टी20 मुकाबले खेले. इस बीच वह 11 पारियों में 33.90 की औसत से 339 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक निकला.

तिलक वर्मा

टॉप 5 में आखिरी पायदान पर तिलक वर्मा का नाम आता है. जिन्होंने खबर लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 मैच की 6 पारियों में 77.25 की औसत से 309 रन बनाए हैं. आगामी सीरीज में वह 120 रन और बनाने में कामयाब होते हैं तो वह रोहित शर्मा को पछाड़ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

