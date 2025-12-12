'वर्ल्ड कप में...', भारत ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका की भी है नजर, जानें जीत के बाद टी20 विश्व कप पर एडेन मार्कराम ने कहा

Aiden Markram Statement After Win Against India In 2nd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को मुल्लांपुर में खेला गया. जहां मेहमान टीम अफ्रीका 51 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब रही. दूसरे टी20 मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद कैप्टन एडेन मार्कराम (Aiden Markram) काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'आज रात हमने बेहतर प्रदर्शन किया. टीम की शुरुआत क्विंटन डी कॉक की खास पारी और अन्य साथियों के बेहतरीन योगदान से हुई. हमारे गेंदबाज सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मैच के दौरान फील्डिंग भी काफी अच्छी रही. पिच अच्छी थी और गेंदबाजों के लिए अच्छी नजर आ रही थी. अगर उनके बल्लेबाज विकेट पर जम जाते तो गेंदबाजों के ऊपर दबाव बढ़ा सकते थे. एक खिलाड़ी के तौर पर आप चाहते हैं कि आपको लगातार खेलने का अवसर प्राप्त हो. हमारी प्राथमिकता वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ टीम चुनने की है. SA20 खत्म होने तक हमें सभी खिलाड़ियों को कुछ समय देने की जरूरत है.'

दूसरे टी20 मुकाबले में अफ्रीका को मिली जीत

बात करें मैच के बारे में तो मुल्लांपुर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाने में कामयाब हुई थी, पारी का आगाज करते हुए क्विंटन डी कॉक सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 46 गेंद में 195.65 की स्ट्राइक रेट से 90 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा डॉनोवन फरेरा ने 16 गेंद में नाबाद 30, जबकि डेविड मिलर ने 12 गेंदों में 20 रनों की नाबाद पारी खेली.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम 19.1 ओवरों में 162 रनों पर ढेर हो गई. 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 34 गेंद में 182.35 की स्ट्राइक रेट से 62 रनों की तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. परिणाम यह रहा कि भारतीय टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- सेब, कीवी और स्नैक्स, CSK की दिल में है क्या? ऑक्शन से पहले ही दे दिया हिंट, नहीं समझे तो देख लीजिए यहां