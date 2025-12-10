विज्ञापन
विशेष लिंक

गौतम अदाणी ने सत्या नडेला से की मुलाकात, माइक्रोसॉफ्ट के साथ 360° पार्टनरशिप मजबूत करने पर दिया जोर

गौतम अदाणी ने साफ कहा कि आने वाले समय में फिजिकल और डिजिटल दुनिया का मिलना बहुत तेजी से बढ़ेगा और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट और अदाणी ग्रुप की 360 डिग्री पार्टनरशिप और मजबूत हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
गौतम अदाणी ने सत्या नडेला से की मुलाकात, माइक्रोसॉफ्ट के साथ 360° पार्टनरशिप मजबूत करने पर दिया जोर
Gautam Adani -Satya Nadella Meeting: गौतम अदाणी ने बताया कि सत्या नडेला खुद जो AI ऐप बना रहे हैं, उनका डेमो देखना उनके लिए एक अलग अनुभव था.
नई दिल्ली:

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला से मुलाकात की और इसे लेकर एक पोस्ट भी किया.गौतम अदाणी ने एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में  लिखा कि नडेला से मिलना हमेशा खास होता है और उनसे मिलने वाली टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का विजन उन्हें आगे बढ़ने की दिशा देती है.

उन्होंने यह भी बताया कि सत्या नडेला खुद जो AI ऐप बना रहे हैं, उनका डेमो देखना उनके लिए एक अलग अनुभव था.

माइक्रोसॉफ्ट और अदाणी ग्रुप की 360 डिग्री पार्टनरशिप मजबूत 

गौतम अदाणी ने साफ कहा कि आने वाले समय में फिजिकल और डिजिटल दुनिया का मिलना बहुत तेजी से बढ़ेगा और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट और अदाणी ग्रुप की 360 डिग्री पार्टनरशिप और मजबूत हो रही है.

भारत में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश

बीते दिन सत्या नडेला ने भारत में 17.5 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है.यह माइक्रोसॉफ्ट का एशिया में सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि यह निवेश भारत के AI सेक्टर को बहुत तेजी से आगे ले जाएगा.

देश में तीन बड़े शहरों में डेटा सेंटर का विस्तार

माइक्रोसॉफ्ट अब चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में अपने डेटा सेंटर को और बढ़ाएगा.इससे बड़ी कंपनियों, स्टार्टअप्स और सरकारी संस्थानों को तेज और सुरक्षित डिजिटल सर्विस मिलेगी.

AI अब ई-श्रम और नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म पर भी करेगा काम

कंपनी ने बताया कि उसके एडवांस AI टूल अब ई-श्रम और नेशनल करियर सर्विस जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म में जोड़े जाएंगे.इससे 31 करोड़ से ज्यादा असंगठित मजदूरो को फायदा मिलेगा.इसमें कई सुविधा शामिल होंगी जैसेअलग-अलग भाषा में मदद,नौकरी खोजने में AI की सहायता,रिज्यूमे बनाना,डेटा को समझकर सही सुझाव देना आदि.ये सारे फीचर Azure OpenAI सर्विस पर तैयार किए जा रहे हैं.

20 करोड़ लोगो को AI की ट्रेनिंग देने का प्लान

माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 20 करोड़ भारतीयों को AI स्किल सिखाने का टारगेट रखा है. केवल 2025 की शुरुआत से अब तक 56 लाख से ज्यादा लोगो को AI से जुड़े कामों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है.इससे 1 लाख 25 हजार से ज्यादा नौकरी या बिजनेस के मौके बने हैं.

सरकार ने भी निवेश को भारत के लिए बड़ा कदम बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम भारत की AI जर्नी को तेज करेगा और देश को डिजिटल से सीधे AI पब्लिक इफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाएगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सत्या नडेला के साथ मुलाकात की और AI को लेकर भारत की बढ़ती क्षमता पर बात की.उन्होंने कहा कि यह निवेश दिखाता है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुका है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Adani, Satya Nadella, Microsoft Investment India, AI Ecosystem India, Adani Group, Microsoft India Investment
Get App for Better Experience
Install Now