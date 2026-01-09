विज्ञापन
Virat Kohli Test Retirement: 'यह फैसला स्वाभाविक नहीं था', पूर्व बल्लेबाज का बड़ा दावा

Virat Kohli V/S New Zealand: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वडोदरा पहले से ही पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें लेकर एक और चर्चा चल रही है

Virat Kohli Test Retirement: 'यह फैसला स्वाभाविक नहीं था', पूर्व बल्लेबाज का बड़ा दावा
Virat Kohli: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से आकर्षण होने जा रहे हैं

Virat kohli: भारत के पूर्व बल्लेबाज़ और 2007 टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य रॉबिन उथप्पा ने स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली से अपने टेस्ट संन्यास पर एक बार फिर से विचार करने की अपील की है. पूर्व बल्लेबाज ने अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया. कोहली ने मई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. वहीं, कोहली ने हालिया वनडे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे. इस सीरीज में उन्होंने लगातार दो शतक, एक अर्द्धशतक जड़कर दिखाया था कि उनकी रनों की भूख अभी खत्म नहीं हुई है. इसके बाद कोहली ने दिल्ली की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में दो मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी शतक लगाया. 

'यह बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था'

उथप्पा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से पहले नेट्स में अभ्यास करते हुए विराट कोहली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'उन आंखों में एक कहानी दिखती है. यकीनन अब समय आ गया है कि वह अपने टेस्ट संन्यास को वापस लें. उन्हें फिर से टेस्ट क्रिकेट में खेलते देखना शानदार होगा.'   उथप्पा का मानना है कि इन दोनों दिग्गजों का टेस्ट से संन्यास स्वाभाविक नहीं लग रहा था. उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'मुझे नहीं पता कि यह मजबूरी में लिया गया फैसला था या नहीं, लेकिन यह बिल्कुल भी नैसर्गिक विदाई नहीं लगी. सच्चाई क्या है, यह वही दोनों अपने समय पर बताएंगे. लेकिन मुझे यह स्वाभाविक नहीं लगा'

'रोहित को लेकर कभी शक नहीं था'

रोहित शर्मा को लेकर उथप्पा ने आगे कहा, 'जब रोहित ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना पा रहे थे, तब मुझे लगा कि उन्हें छह महीने का ब्रेक लेकर अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए था. मुझे जरा भी शक नहीं था कि वह फिर से रन बनाएंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'विराट और रोहित दोनों की आंखों में आप फिर से वही भूख देख सकते हैं, जो बेहद शानदार है. एक ऐसे अनुभवी खिलाड़ी में यह देखना सुखद है, जिसने सब कुछ हासिल कर लिया हो.'

..जब शतक के बाद लय गंवा बैठे कोहली

टेस्ट करियर को अलविदा कहने से पहले कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत पर्थ में शानदार शतक के साथ की थी, लेकिन इसके बाद अगले चार टेस्ट मैचों में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके. भारत को अंततः यह पांच मैचों की सीरीज़ 1-3 से गंवानी पड़ी, जिसके बाद बीसीसीआई ने जनवरी 2025 में सीरीज की समीक्षा की थी. 

और बीसीसीआई ने बना दिए नियम

इस समीक्षा के बाद बीसीसीआई ने यह नियम बनाया कि टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखने के लिए खिलाड़ियों का घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा. इसके तहत विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नज़र आए. हालांकि इसके कुछ समय बाद ही कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. कोहली के साथ-साथ रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. 

