Ind vs NZ: विराट कोहली से सिर्फ चंद रन दूर सचिन तेंदुलकर का मेगा रिकॉर्ड, रोहित भी तैयार

India vs New Zealand 1st ODI: लो समझो हो ही गया! न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज समझो हो ही गया. और विराट का भी सुपर रिकॉर्ड समझो हो ही गया. वनडे टीम इंडिया अच्छे ब्रेक के बाद रविवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज करने के लिए तैयार है. इसका माहौल कुछ दिन पहले ही शुरू हुई विजय हजारे ट्रॉफी में सुपर स्टार विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की वापसी के साथ ही बनने लगा था. और इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर हाथ भांजे. कुल मिलाकर यह सीरीज भी एक बार फिर से विराट और रोहित के नजरिए से बड़ी होने जा रही है. खास बात यह है कि कोहली के निशाने पर सचिन का 'विराट' रिकॉर्ड है. कारनामे वैसे कई हैं और बारी-बारी से इनके बारे में जानिए.

1. रोहित को इस हजार का इंतजार!

जी हां, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ हजार रन बनाने की कगार पर खडे़ हैं. मतलब समझो यह भी हो ही गया! न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित के 997 रन हैं और उन्हें इसके लिए तीन रन की जरूरत है. और अगर वह तीन मैचों में एक-एक रन भी बनाते हैं, तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में एक हजारी हो जाएंगे, जिसका इंतजार उनके चाहने वाले और रोहित दोनों ही कर रहे हैं.

2. विराट का शतक करेगा मानक ऊंचा

कोहली पहले ही वनडे में कीवियों का बैंड बजाकर उसके खिलाफ 6 शतक जड़ चुके हैं. यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में जड़े सबसे ज्यादा शतक हैं. और कोहली यहां से शतकों का नया मानक इस देश के खिलाफ खड़ा करने के लिए तैयार हैं. हर शतक के साथ मानक ऊपर जाएगा. वहीं, इस टीम के खिलाफ कोहली का 55 से ऊपर का औसत उनकी कीवी टीम के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता को अलग ही आयम देता है.

3. सभी की नजर कोहली V/S सचिन पर

एकदम साफ है कि सचिन का सुपर से ऊपर कारनामा कोहली के हाथों नहीं बच पाएगा. बात यहां सबसे तेज 28,000 इंटरनेशनल रनों की हो रही है. सचिन ने यह आंकड़ा 644 पारियों में हासिल किया था, तो कोहली अभी तक 623 पारियां ही खेली हैं, लेकिन उन्हें सचिन को पीछे छोड़ने के लिए 26 रन महज बनाने हैं. और इसी के साथ ही कोहली सचिन को पछाड़ कर सबसे तेज 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. इससे पहले विराट 594 पारियों के साथ इतिहास में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे.



