विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: विराट कोहली मचाएंगे तहलका, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सचिन तेंदुलकर का मेगा रिकॉर्ड निशाने पर

Virat Kohli On Verge Of Sachin Tendulkar's Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के दौरान किंग कोहली की नजर सचिन तेंदुलकर के मेगा रिकॉर्ड पर होंगी.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: विराट कोहली मचाएंगे तहलका, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सचिन तेंदुलकर का मेगा रिकॉर्ड निशाने पर
Virat Kohli On Verge Of Sachin Tendulkar's Record: सचिन तेंदुलकर के मेगा रिकॉर्ड पर विराट कोहली की नजरें

Virat Kohli On Verge Of Sachin Tendulkar's Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होनी है. वहीं इस सीरीज के दौरान फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी फॉर्म दिखाई थी. फैंस को उम्मीद होंगी कि दोनों अपनी फॉर्म जारी रखें और कीवी टीम के खिलाफ रनों का अंबार लगाएं. वहीं इस सीरीज के दौरान पूर्व कप्तान कोहली की नजर सचिन तेंदुलकर के एक खास रिकॉर्ड पर होगी. 

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 मैचों में 55.23 की औसत से 1657 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 9 अर्द्धशतक आए हैं. वहीं क्रिकेट के भगवान के कीवी टीम के खिलाफ 42 मैचों की 41 पारियों में 46.05 की औसत से 1750 रन बनाए हैं. अगर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में 94 रन और बना लेते हैं तो वह वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें, इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिनके नाम 23 मैचों में 52.59 की औसत से 1157 रन हैं.  

यह भी पढ़ें: मुस्ताफ़िज़ुर मुद्दे पर बांग्लादेश की नाराज़गी- BCCI को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी?

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: 'कभी राइड-कभी लेफ्ट' वर्ल्ड कप से ग्लेन फिलिप्स कर रहे खास ट्रेनिंग, गेंदबाजों में मचेगी खलबली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Sachin Ramesh Tendulkar, Virat Kohli, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com