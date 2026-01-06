IND vs NZ: विराट कोहली मचाएंगे तहलका, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सचिन तेंदुलकर का मेगा रिकॉर्ड निशाने पर

Virat Kohli On Verge Of Sachin Tendulkar's Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होनी है. वहीं इस सीरीज के दौरान फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी फॉर्म दिखाई थी. फैंस को उम्मीद होंगी कि दोनों अपनी फॉर्म जारी रखें और कीवी टीम के खिलाफ रनों का अंबार लगाएं. वहीं इस सीरीज के दौरान पूर्व कप्तान कोहली की नजर सचिन तेंदुलकर के एक खास रिकॉर्ड पर होगी.

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 मैचों में 55.23 की औसत से 1657 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 9 अर्द्धशतक आए हैं. वहीं क्रिकेट के भगवान के कीवी टीम के खिलाफ 42 मैचों की 41 पारियों में 46.05 की औसत से 1750 रन बनाए हैं. अगर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज में 94 रन और बना लेते हैं तो वह वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें, इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं, जिनके नाम 23 मैचों में 52.59 की औसत से 1157 रन हैं.

