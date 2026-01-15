विज्ञापन
इस प्रदर्शन ने मिचेल स्टार्क ने दिलाया स्पेशल अवार्ड, महिलाओं में लौरा वोल्वॉर्ट ने मारी बाजी

स्टार्क को मिला अवार्ड बता रहा है कि वह अगले महीने टी20 विश्व कप में कितना बड़ा अंतर पैदा करने जा रहे हैं. खासकर भारतीयों को उनके खिलाफ रणनीति बनानी होगी

कंगारू पेसर मिचेल स्टार्क

साउथ अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वॉर्ट को दिसंबर 2025 का 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड मिला है, तो वहीं, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए चुने गए हैं. लौरा वोल्वार्ड्ट ने साउथ अफ्रीकी टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज जीतने में मदद की थी. आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद लौरा वोल्वॉर्ट ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ एक महीने में सभी फॉर्मेट में 3 शतक लगाकर एक शानदार साल का अंत किया था. 

वोल्वॉर्ट का दूसरी बार कारनामा

सीरीज के तीनों वनडे में वोल्वार्ड्ट ने 127.50 की शानदार औसत से 255 रन बनाए थेय टी20 सीरीज में 137 रन जुटाए और सिर्फ एक बार आउट हुईं. वोल्वॉर्ट का दूसरा 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड है. इससे पहले उन्हें अक्टूबर 2025 में यह अवॉर्ड मिला था. यह सम्मान पाकर वोल्वार्ड्ट खुश और आभारी महसूस कर रही हैं. साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने कहा, 'मुझे एक बार फिर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर बहुत खुशी है. तीन महीनों में दो बार यह अवॉर्ड जीतना बहुत खास है। इसे मैं लंबे समय तक याद रखूंगी. मुझे आयरलैंड के दौरे पर बल्लेबाजी करना बहुत पसंद आया. इस दौरान वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में रन बनाकर योगदान देना बहुत फायदेमंद रहा.' 

इस प्रदर्शन ने दिलाया स्टार्क को अवार्ड

दूसरी ओर, मिचे स्टार्क को 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड एशेज 2025-26 में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है. 35 वर्षीय स्टार्क ने हाल ही में खत्म हुई एशेज सीरीज में कुल 31 विकेट लेने के अलावा, दो हाफ सेंचुरी भी लगाईं. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड मिला था. उन्होंने दिसंबर में तीन टेस्ट मैचों में 16 विकेट लिए और 139 रन बनाए थे. इस खिताब को जीतने के बाद स्टार्क ने कहा, 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह और भी खास है क्योंकि यह इतनी सफल घरेलू एशेज जीत के बाद मिला है. अपने घरेलू दर्शकों के सामने इतनी प्रतिष्ठित सीरीज जीतने में हिस्सा लेना, यह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे. एक टीम के तौर पर, हमने पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं.' 


 

