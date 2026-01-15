Border 2 Trailer: फिर दहाड़े सनी देओल, बॉर्डर 2 में पाकिस्तान की नाक में करेंगे दम

देशभक्ति और एक्शन के जादू का 23 जनवरी 2026 को खुमार बढ़ चढ़कर बोलेगा. क्योंकि 28 साल बाद बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 रिलीज होने को तैयार है. जहां फिल्म में एक बार फिर सनी देओल अपना जादू बिखेरते हुए नजर आएंगे तो वहीं उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं. पिछले दिनों फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें दो मिनट चार सेकेंड के वीडियो में देशभक्ति की झलक को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था. वहीं अब रिलीज से 8 दिन पहले यानी 15 जनवरी यानी आज मेकर्स ने मचअवेटेड ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक बार फिर सनी देओल की दहाड़ पाकिस्तान तक पहुंचती हुई दिख रही है.

टीजर में गूंजी थी इस डायलॉग की दहाड़

'केसरी' डायरेक्टर कर चुके निर्देशक अनुराग सिंह ने बॉर्डर 2 को डायरेक्ट किया है, जो भारत-पाक युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं से प्रेरित है. इसमें शकरगढ़ सेक्टर में धमाके, श्रीनगर के आईएएफ बेस पर घायल जवान और उत्तरी अरब सागर में नेवी की कार्रवाई दिखाई जाएगी. फिल्म में वरुण धवन थल सेना के जवान के किरदार में हैं. दिलजीत दोसांझ वायु सेना के जवान के रूप में हैं और अहान शेट्टी नेवी के जवान के किरदार में नजर आने वाले हैं.

बॉर्डर 2 की कास्ट

फिल्म में सनी देओल के साथ मोना सिंह, दिलजीत दोसांझ के साथ सोनम बाजवा, वरुण धवन के साथ मेधा राणा और अहान शेट्टी के साथ आन्या सिंह नजर आ रही हैं. इसके अलावा 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' में भी सनी देओल मुख्य किरदार में थे और इस बार भी वह 'बॉर्डर 2' लीड रोल में हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी चर्चा है.