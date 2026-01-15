विज्ञापन

वो अडल्ट कॉमेडी जिसे थिएटर में किसी ने नहीं देखा, IMDb पर मिली 3.1 रेटिंग, 16 जनवरी OTT पर आ रहीं ये 6 फिल्में

OTT पर इस वीकएंड काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिलने वाला है. इस बीच कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें थियेटर में किसी ने नहीं देखा.

OTT पर लगी एंटरटेनमेंट की झड़ी, एक साथ आ रही ये 7 फिल्में
नई दिल्ली:

अगर आप ठंड के इस मौसम में बाहर निकले में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और फिर भी फुल एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं तो आपके लिए हमारे पास तगड़ा जुगाड़ है. बात दरअसल ये है कि आने वाले शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी को अलग अलग ओटीटी प्लैटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक फिल्में स्ट्रीम हो रही हैं. इस हफ्ते ओटीटी पर वैरायटी से भरा लाइनअप है जिसमें आपको अलग-अलग जॉनर की फिल्में देख सकते हैं. इसमें फरहान अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर से लेकर, मैट डेमन और बेन एफ्लेक की हाई-स्टेक क्राइम थ्रिलर द रिप और कई शामिल हैं. यहां मौजूद है ओटीटी पर आ रही सभी फिल्मों की लिस्ट

1. द रिप - नेटफ्लिक्स

गुड विल हंटिंग, एयर, और दूसरी शानदार फिल्मों के बाद, मैट डेमन और बेन एफ्लेक एक हाई-स्टेक क्राइम थ्रिलर जिसका नाम द रिप है, के लिए फिर से एक साथ आए हैं. सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म एक एलीट मियामी नारकोटिक्स टीम के सदस्यों की कहानी है जो एक जर्जर कार्टेल ठिकाने पर एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान लाखों डॉलर नकद बरामद करते हैं. इसके बाद पूरी टीम जांच के दायरे में आ जाती है और आखिरकार एक-दूसरे के लिए उनकी वफादारी की परीक्षा होती है.

2. मस्ती 4 - ZEE5

एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में तिकड़ी अमर (रितेश देशमुख), मीट (विवेक ओबेरॉय) और प्रेम (आफताब शिवदासानी) की वापसी हुई है. वे अपनी पत्नियों को 'लव वीजा' देने के लिए मना लेते हैं. इसके बाद फिल्म में जो जो होता है वह कभी हंसाता है तो कभी कनफ्यूज कर जाता है. पासा तब पलटता है जब उनकी पत्नियां उसी 'वीजा' का इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं, जिससे स्लैपस्टिक कॉमेडी का एक अलग मिक्स देखने को मिलता है.

3. कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड? - नेटफ्लिक्स

कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड? एक रोमांटिक K-ड्रामा है जिसमें किम सेओन हो, गो यून जंग, और सोटा फुकुशी लीड रोल में है. 

4. भा भा बा - ZEE5

रडार, एक रहस्यमय आम आदमी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, केरल के मुख्यमंत्री की किडनैपिंग की प्लानिंग बनाता है. वह पिछली पारिवारिक त्रासदियों का बदला लेने की अपनी खोज के साथ-साथ जनता की शिकायतों को दूर करने का नाटक करता है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रडार एक शक्तिशाली गुरु की मदद से मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है. इस एक्शन-कॉमेडी में दिलीप, विनीत श्रीनिवासन और मोहनलाल सहित कई कलाकार शामिल हैं. 

5. कलमकावल - SonyLIV

कलमकावल एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर है जो असल जिंदगी के सीरियल किलर साइनाइड मोहन से इंस्पायर्ड है. 2000 के दशक की शुरुआत में एक सीमावर्ती गांव में सेट, कहानी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक जटिल मामले की जांच कर रहा है, जिसमें एक साइकोपैथ शामिल है जो शादी के बहाने कमजोर महिलाओं को निशाना बनाता है, जिससे आखिर में एक हाई-स्टेक चूहे-बिल्ली का खेल शुरू होता है. इस फिल्म में ममूटी और विनायकान लीड रोल में हैं.

6. 120 बहादुर - Amazon Prime Video

यह वॉर ड्रामा 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई को दिखाता है. फिल्म मेजर शैतान सिंह (फरहान अख्तर द्वारा अभिनीत) और 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद, शून्य से नीचे के तापमान में 3,000 चीनी सैनिकों की भारी सेना के खिलाफ रणनीतिक रेजांग ला दर्रे की रक्षा की.

7. गुर्रम पापी रेड्डी - ZEE5

गुर्रम पापी रेड्डी एक डार्क क्राइम कॉमेडी है जो एक रहस्यमय ठग की जिंदगी को दिखाती है जो एक अजीब लेकिन आसान काम के लिए तीन लोगों की एक टीम को भर्ती करता है: एक कब्र से एक लाश को बदलना. हालांकि, जब वे एक लापता शाही परिवार के सदस्य और संपत्ति विवाद से जुड़े सत्ता संघर्ष के बीच फंस जाते हैं तो प्लानिंग गड़बड़ा जाती है. इस फिल्म में नरेश अगस्थ्य, फारिया अब्दुल्ला और ब्रह्मानंदम लीड किरदार निभा रहे हैं.

