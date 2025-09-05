विज्ञापन
'तब प्रिटी जिंटा ने शास्त्री से बात कर हस्तक्षेप किया...', संदीप शर्मा के दिल को छू गई सह-मालकिन की यह घटना

संदीप शर्मा ने आईपीएल के करीब 18 साल के करियर में 17 मैचों में 146 विकेट चटकाए हैं. और इन दिनों वह लगातार अहम किस्से कहानियां साझा कर रहे हैं

'तब प्रिटी जिंटा ने शास्त्री से बात कर हस्तक्षेप किया...', संदीप शर्मा के दिल को छू गई सह-मालकिन की यह घटना
पंजाब किंग्स के पूर्व पेसर संदीप शर्मा
  • पंजाब किंग्स के पेसर संदीप शर्मा ने प्रीति जिंटा की दरियादिली का 2017 आईपीएल मैच में अनुभव साझा किया
  • संदीप ने आरसीबी के खिलाफ मैच में तीन दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
  • मैच में अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बनने के दावे के साथ प्रदर्शन किया
पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले अनुभवी पेसर संदीप शर्मा ने टीम की सह-मालकिन और बॉलवुड एक्ट्रेस प्रीटि जिंटा की दरियादिली को लेकर बहुत ही अहम बात कही है. संदीप ने जिंटा से साल 2017 में आईपीएल प्रीमियर लीग (IPL 2025) से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि क्यों यह घटना उनके दिल के सबसे ज्यादा जुड़ी है. संदीप ने इस साल फ्रेंचाइजी के लिए अपने एक मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच जिताने वाला प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. तब  संदीप ने क्रिस गेल, विराट कोहली और एबीडि विलियर्स के विकेट चटकाए . 

एक वेबसाइट से बातचीत में कहा, हम तब आरसीबी के खिलाफ मैच खेल रहे थे. और मैंने नई गेंद से 3 विकेट चटकाए थे. ये तीनों ही विकेट दिग्गज एबी विराट और क्रिस गेल के थे.' संदीब ने कहा, 'लेकिन मैच में वास्तव में प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल को दिया जाना था, जिन्होंने भी दो विकेट लेने के साथ ही निचले क्रम में कुछ रन भी बनाए थे. पटेल ने आखिरी ओवर में 19 गेंदों पर 25 रन बनाते हुए कुल 38 रन की पारी खेली थी. ऐसे में प्लेयर ऑफ द मैच उनका बनता था.'

संदीप ने कहा, प्रिटी मैम तब वहां थीं और उन्होंने रवि शास्त्री से कहा कि प्लयेर ऑफ द मैच संदीप को मिलना चाहिए. उसने तीन विकेट लिए हैं. और वास्तव में तब उन्होंने मुझे ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना. यह मेरे लिए दिल छू लेने वाली बात थी.' उन्होंने कहा, 'तब पुरस्कार लेने के बाद मैंने इसे अक्षर को देने की पेशकश की, लेकिन अक्षर ने कहा कि तुम्हारे तीन विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. इनके बिना हम कहीं भी 138 रनों का बचाव नहीं कर पाते'

