स्टीव वॉ ने 15 साल पहले इन 5 खिलाड़ियों को लेकर की थी भविष्यवाणी, आज सच साबित हो गई है !

Steve Waugh prediction come true today: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने 15 साल पहले ऐसे 5 खिलाड़ियों को लेकर भविष्यवाणी की थी जो विश्व क्रिकेट में तहलका मचाएंगे. आज 2025 में वॉ की 15 साल पहले की गई भविष्यवाणी सच साबित हो गई है. ईएसपीएन इंफो पर शेयर किए गए वीडियो में वॉ ने 5 खिलाड़ियों को लेकर 2010 में भविष्यवाणी की थी, वॉ ने सबसे पहले स्टीव स्मिथ को लेकर भविष्यवाणी की थी और कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 सालों में ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं आया है. यह खिलाड़ी विश्व क्रिकेट में तहलका मचा देगा. वॉ की ओर से की गई यह भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई है.

इसके बाद स्टीव वॉ ने जोश हेजलवुड को लेकर भी भविष्यवाणी की थी और उन्हें भविष्य का सुपरस्टार गेंदबाज माना था. आज 2025 में जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं. इसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मिचेल स्टार्क को भी भविष्य का ग्रेट गेंदबाज माना था. आज स्टार्क दुनिया के सबसे महान गेंदबाज हैं.

वहीं, पूर्व कंगारू कप्तान ने जेम्स पैटिंसन और उस्मान ख्वाजा को लेकर भी साल 2010 में भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित हुई है. दोनों खिलाड़ी आज विश्व क्रिकेट में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है.

स्टीव स्मिथ के बारे में बात करें तो इस खिलाड़ी ने टेस्ट में 10763 रन और 37 शतक लगाए हैं. स्मिथ दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उनका नाम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में लिया जाता है. दूसरी ओर मिचेल स्टार्क भी महान गेंदबाज हैं. स्टार्क के नाम टेस्ट में 433 विकेट दर्ज है. स्टार्क बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं, उस्मान ख्वाजा, जोश हेजलवुड और जेम्स पैटिंसन ने भी वॉ की उम्मीद पर खड़ा उतरते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस किया है.