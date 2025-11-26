IND vs SA: भारत के खिलाफ कैसे मिली ऐतिहासिक जीत, कप्तान टेम्बा बावुमा ने रणनीति को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा

Temba Bavuma on Win Test Series vs Team India: ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर के छह विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को यहां दूसरे एवं अंतिम टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उनकी सबसे बड़ी हार है. दक्षिण अफ्रीका की पिछले 25 वर्षों में भारत में टेस्ट सीरीज में यह पहली जीत है. भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई.

टेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ सीरीज जीत पर कहा

हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है, खासकर मेरे लिए. चोट की वजह से कुछ महीनों से गेम से बाहर था. हर दिन आप इंडिया आकर 2-0 से सीरीज नहीं जीत सकते. खास बात यह है कि एक ग्रुप के तौर पर हमारे बुरे दिन भी थे और इसका क्रेडिट उन्हें जाता है.

बावुमा ने आगे कहा, "हम जो करना चाहते हैं, उसे लेकर हमारी सोच में बड़ा बदलाव आया है. मुझे लगता है कि हमारी तैयारी कुछ खास है. लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए मैदान में उतरते हैं. कोई भी अपने दिन अपनी टीम के लिए यह कर सकता है. यही विश्वास है. एक टीम के तौर पर हम सच में अच्छी जगह पर हैं. जिस तरह से हमने यहां परफॉर्म किया है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. यह एक बड़ी बात है, हर कोई जानना चाहता है कि वे कहां खड़े हैं. सभी ने कंट्रीब्यूट किया है. हम बड़े 100 नहीं देखते हैं लेकिन हमारे 4-5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं."

"मैं अपनी टीम के बारे में और भी बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन हां. साइमन को 2015 में इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, वह केशव को काफी अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करता है. बॉल के साथ थोड़ी और चालाकी, उनके हाथों से बॉल छीनना मुश्किल है. साइमन इस सीरीज़ में हमारे लिए सही खिलाड़ी थे."

टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी हार

408 रन बनाम SA (गुवाहाटी, 2025)*

342 रन बनाम AUS (नागपुर, 2004)

341 रन बनाम PAK (कराची, 2006)

337 रन बनाम AUS (मेलबर्न, 2007)

333 रन बनाम AUS (पुणे, 2017)

मैच की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी. भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए. उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए.

हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए. एडेन मार्क्रम ने नौ कैच लेकर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने भारत के अजिंक्य रहाणे के 2015 में लिए गए आठ कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीता था.

