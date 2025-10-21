'यह तो नियति है', कोहली की कप्तानी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने 36 साल की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा

Parvez Rasool announces retirement: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जम्मू और कश्मीर के पहले खिलाड़ी और आईपीएल में खेलने वाले इस क्षेत्र के पहले खिलाड़ी, परवेज रसूल ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया. 17 साल के करियर में, जिसके दौरान उन्होंने 15 सीज़न के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला . ऑफ-स्पिनर ऑलराउंडर रसूल ने 95 मैचों में 27.21 पर 352 विकेट लिए और 38.95 पर 5,648 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 22 अर्द्धशतक शामिल रहे. 36 साल के परवेज कश्मीर के बिजबेहरा से ताल्लुक रखते हैं, घरेलू स्तर पर सबसे लगातार प्रदर्शन करने वालों में से एक थे, हालांकि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर भारत के लिए दो मैचों से आगे नहीं चल सका.

बता दें कि 2012-13 में, रसूल J&K के लिए सबसे अच्छे परफॉर्मर थे. उन्होंने सीज़न के आखिर में 594 रन बनाए और 33 विकेट लिए, जिससे उन्हें इंडियन टीम में जगह मिली और सौरव गांगुली की लीडरशिप वाली अब बंद हो चुकी आईपीएल फ्रेंचाइजी, पुणे वॉरियर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था.

भारत के लिए ज्यादा मैच न खेलने का रहेगा अफसोस

रसूल को इस बात का अफ़सोस है कि वह भारत के लिए ज़्यादा नहीं खेल पाए, उन्होंने इस बारे में कहा "ज़रूर, यह अफ़सोस है. मैंने भारत के लिए दो सीमित ओवरों के मैच खेले, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, खासकर बोर्ड प्रेसिडेंट इलेवन के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ (चेन्नई में, फ़रवरी 2013 में) 45 रन देकर सात विकेट लेने के बाद. खैर, यह तो नियति है. आप अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं, ईश्वर का शुक्र है कि जम्मू-कश्मीर के लिए बल्ले और गेंद से मेरा रिकॉर्ड शानदार रहा है. मैंने अपने करियर में सभी फ़ॉर्मेट में 10,470 रन बनाए हैं और 623 से ज़्यादा विकेट लिए हैं. जैसा कि मैंने कहा, अब मैं कोचिंग में अपनी नई भूमिका के लिए उत्सुक हूं."

बता दें कि रसूल को विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर में अपना पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिला था तो वहीं, रैना की कप्तानी में कश्मीर के इस क्रिकेटर ने पहला टी-20 इंटरनेशनल मैच 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था.