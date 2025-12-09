विज्ञापन
IND vs SA: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, T20 में सूर्यकुमार यादव को पछाड़ कर कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बने

Abhishek Sharma Most T20 Runs Record in a Calender Year: साउथ अफ्रीका ने कटक में पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारत के खिलाफ बॉलिंग करने का फैसला किया.

  • अभिषेक शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में एक रन बनाकर एक कैलेंडर वर्ष में 1500 रन पूरे किए हैं
  • उन्होंने 37 पारियों में 42 की औसत से अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में यह उपलब्धि हासिल की है
  • निकोलस पूरन ने 2024 में 2331 रन बनाकर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है
Abhishek Sharma Break Suryakumar Yadav T20 Record: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की शुरूआत अच्छी नहीं रही और अभिषेक शर्मा भी बल्ले से कुछ खास असर नहीं दिखा पाए और मात्र 17 रन की पारी खेली इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और एक छक्का आया, हालांकि उन्होंने इस दौरान एक खास कीर्तिमान स्थापित कर दिया. जी हां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 1 रन बनाने के साथ ही टी20 में एक कैलेंडर ईयर में 1500 रन पूरा कर लिया और पारी के दौरान 5 रन बनाने के साथ ही सूर्यकुमार यादव को पछाड़ कर ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली है. आपको बता दें की अभिषेक शर्मा ने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था और अब वो 37 पारी में 42 की औसत से 1500 रन का आंकड़ा छू चुके हैं.

वैसे एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने की बात करें तो वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने साल 2024 में 40.89 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 2,331 रन बनाये थे.

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को बाराबती स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. साउथ अफ्रीकी टीम 4 सीमर्स के साथ उतरी है. वहीं, हार्दिक पंड्या भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को मौका नहीं मिल सका है.

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई थी, जिसके बाद तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करते हुए हिसाब बराबर किया. अब टीम इंडिया की निगाहें टी20 सीरीज पर भी होंगी. इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या के पास 'अनूठा शतक' लगाने का मौका है. बुमराह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 99 विकेट हासिल कर चुके हैं. वह शतक से महज 1 कदम दूर हैं. वहीं, हार्दिक पंड्या ने इस फॉर्मेट में अब तक 98 विकेट हासिल किए हैं.

हार्दिक पंड्या 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी की है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने यहां 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा.

कटक के इस मैदान पर भारत ने अब तक 3 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ एक ही मुकाबले में जीत नसीब हुई. वहीं, 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. ये दोनों मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे.

