IND vs SA: टीम इंडिया की हार पर कुंबले-इरफान पठान-केविन पीटरसन समेत विश्व क्रिकेट के दिग्गजों के बयान से मची हलचल

Anil Kumble-Irfan Pathan Reaction on India Lose vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों से हराया, जो रनों के अंतर से उनकी सबसे बड़ी हार थी. पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ने साउथ अफ्रीका से 0-2 से सीरीज़ हारने के बाद भारतीय टीम के उलझे हुए तरीके, स्थिरता की कमी और ऑलराउंडरों पर बढ़ती निर्भरता पर सवाल उठाए हैं. कुंबले ने हेड कोच गौतम गंभीर के लगातार बदलाव करने के तरीके की कड़ी आलोचना की, जिनकी कप्तानी में भारत पिछले साल न्यूज़ीलैंड से घरेलू सीरीज़ 0-3 से हारा, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दे दी और अब 25 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका से घरेलू मैदान पर हारा.

कुंबले ने की गौतम गंभीर के रणनीति की कड़ी आलोचना

कुंबले ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पर कहा, "टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए एक अलग सोच की जरूरत होती है, आप सच में इतने सारे ऑलराउंडर, इतनी बदलाव और काट-छांट, बैटिंग ऑर्डर में इतने सारे बदलाव, टीम में ही नहीं कर सकते. हर दूसरे गेम में एक नया खिलाड़ी आता है, कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता है." पिछले साल विराट कोहली, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा टेस्ट से बाहर हो गए, जिससे एक युवा ग्रुप को बड़ी जगह भरने के लिए छोड़ दिया गया.

कुंबले ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत को बैठकर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है. आप इन नतीजों को नहीं भूल सकते, आपको इस बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है कि आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट को आगे कैसे देखते हैं. पिछले 6-8 महीनों में दिग्गज खिलाड़ी रिटायर हुए हैं और जब ऐसा होता है तो आपके पास एक विज़न होना चाहिए और इस बारे में बातचीत करनी चाहिए कि टीम को क्या करना है."

"आप एक टीम में खिलाड़ियों को रखकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे टीम में डेवलप होंगे और आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपके पास 8-9 मजबूत खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव है तो आप लाइन अप में ऐसे 1 या 2 खिलाड़ी रख सकते हैं. लेकिन आपके पास 1-2 अनुभवी बल्लेबाज और गेंदबाज नहीं हो सकते और बाकी लोग अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हों."

वेंकटेश प्रसाद ने भी जताई निराशा

पूर्व तेज गेंदबाज प्रसाद ने भी इसी तरह की निराशा जताई, जिसे उन्होंने "ऑलराउंडर का जुनून" कहा, प्रसाद ने X पर लिखा, "टेस्ट क्रिकेट में इंडिया जिस तरह से खेल रहा है, उससे सच में बहुत निराश हूं. ऑल-राउंडर का जुनून बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, खासकर तब जब आप उन्हें बॉलिंग नहीं करते. खराब टैक्टिक्स, खराब स्किल्स, खराब बॉडी लैंग्वेज और घर पर 2 सीरीज में पहले कभी नहीं हारना. उम्मीद है कि टेस्ट मैच 9 महीने दूर होने पर यह सब खत्म नहीं होगा और यह नेगेटिव सोच बदलेगी."

Really disappointed by how India is going about in Test cricket. The all-rounder obsession is absolute brain-fade especially when you don't bowl them.

Rank Poor tactics, poor skills , poor body language and an unprecedented 2 series white wash at home. Hope this does not get… — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) November 26, 2025

केविन पीटरसन इस बात से हैं हैरान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन इस बात से हैरान थे कि इंडिया उस फॉर्मेट में इतनी तेज़ी से हार रही है जिस पर कभी उनका अपने घर में दबदबा था. पीटरसन ने पोस्ट किया, "इंडिया अपने घर पर कभी नहीं हारता, जब तक कि कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी आकर मुंबई में कुछ खास पारियां न खेलें (जहां पीटरसन ने 2012 सीरीज़ में सेंचुरी बनाई थी). टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में इंडिया को क्या हो गया है?"

Disappointing display of patience & technique from Indian batters. Need to get players in the test team who can play spin better. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 26, 2025

इंडिया के पूर्व पेसर इरफान पठान ने जताई निराशा

पठान ने कहा, "इंडियन बैट्समैन का सब्र और टेक्निक का निराशाजनक प्रदर्शन. टेस्ट टीम में ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो स्पिन को बेहतर खेल सकें. इंडिया में इंडिया के खिलाफ शानदार क्रिकेट खेलने के लिए साउथ अफ्रीका को बधाई. हर डिपार्टमेंट में हमारी टीम से बेहतर खेला."