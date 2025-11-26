विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: टीम इंडिया की हार पर कुंबले-इरफान पठान-केविन पीटरसन समेत विश्व क्रिकेट के दिग्गजों के बयान से मची हलचल

Team India Lose Test Series vs South Africa:  कुंबले ने हेड कोच गौतम गंभीर के लगातार बदलाव करने के तरीके की कड़ी आलोचना की, जिनकी कप्तानी में भारत पिछले साल न्यूज़ीलैंड से घरेलू सीरीज़ 0-3 से हारा, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दे दी और अब 25 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका से घरेलू मैदान पर हारा.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs SA: टीम इंडिया की हार पर कुंबले-इरफान पठान-केविन पीटरसन समेत विश्व क्रिकेट के दिग्गजों के बयान से मची हलचल
Team India Lose Test Series vs South Africa
  • अफ्रीका ने गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों से हराकर घरेलू मैदान पर पहली बार विजयी हासिल की
  • अनिल कुंबले ने गौतम गंभीर की कप्तानी में लगातार खिलाड़ियों के बदलाव और रणनीति पर कड़ी आलोचना व्यक्त की
  • कुंबले ने कहा कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट को भविष्य में बेहतर बनाने के लिए टीम की स्थिरता और अनुभव जरूरी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Anil Kumble-Irfan Pathan Reaction on India Lose vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों से हराया, जो रनों के अंतर से उनकी सबसे बड़ी हार थी. पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ने साउथ अफ्रीका से 0-2 से सीरीज़ हारने के बाद भारतीय टीम के उलझे हुए तरीके, स्थिरता की कमी और ऑलराउंडरों पर बढ़ती निर्भरता पर सवाल उठाए हैं. कुंबले ने हेड कोच गौतम गंभीर के लगातार बदलाव करने के तरीके की कड़ी आलोचना की, जिनकी कप्तानी में भारत पिछले साल न्यूज़ीलैंड से घरेलू सीरीज़ 0-3 से हारा, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दे दी और अब 25 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका से घरेलू मैदान पर हारा.

कुंबले ने की गौतम गंभीर के रणनीति की कड़ी आलोचना

कुंबले ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पर कहा, "टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए एक अलग सोच की जरूरत होती है, आप सच में इतने सारे ऑलराउंडर, इतनी बदलाव और काट-छांट, बैटिंग ऑर्डर में इतने सारे बदलाव, टीम में ही नहीं कर सकते. हर दूसरे गेम में एक नया खिलाड़ी आता है, कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता है." पिछले साल विराट कोहली, आर अश्विन, चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा टेस्ट से बाहर हो गए, जिससे एक युवा ग्रुप को बड़ी जगह भरने के लिए छोड़ दिया गया.

कुंबले ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत को बैठकर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है. आप इन नतीजों को नहीं भूल सकते, आपको इस बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है कि आप भारतीय टेस्ट क्रिकेट को आगे कैसे देखते हैं. पिछले 6-8 महीनों में दिग्गज खिलाड़ी रिटायर हुए हैं और जब ऐसा होता है तो आपके पास एक विज़न होना चाहिए और इस बारे में बातचीत करनी चाहिए कि टीम को क्या करना है."

"आप एक टीम में खिलाड़ियों को रखकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे टीम में डेवलप होंगे और आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपके पास 8-9 मजबूत खिलाड़ी हैं जिनके पास अनुभव है तो आप लाइन अप में ऐसे 1 या 2 खिलाड़ी रख सकते हैं. लेकिन आपके पास 1-2 अनुभवी बल्लेबाज और गेंदबाज नहीं हो सकते और बाकी लोग अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हों."

वेंकटेश प्रसाद ने भी जताई निराशा

पूर्व तेज गेंदबाज प्रसाद ने भी इसी तरह की निराशा जताई, जिसे उन्होंने "ऑलराउंडर का जुनून" कहा, प्रसाद ने X पर लिखा, "टेस्ट क्रिकेट में इंडिया जिस तरह से खेल रहा है, उससे सच में बहुत निराश हूं. ऑल-राउंडर का जुनून बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, खासकर तब जब आप उन्हें बॉलिंग नहीं करते. खराब टैक्टिक्स, खराब स्किल्स, खराब बॉडी लैंग्वेज और घर पर 2 सीरीज में पहले कभी नहीं हारना. उम्मीद है कि टेस्ट मैच 9 महीने दूर होने पर यह सब खत्म नहीं होगा और यह नेगेटिव सोच बदलेगी."

केविन पीटरसन इस बात से हैं हैरान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन इस बात से हैरान थे कि इंडिया उस फॉर्मेट में इतनी तेज़ी से हार रही है जिस पर कभी उनका अपने घर में दबदबा था. पीटरसन ने पोस्ट किया, "इंडिया अपने घर पर कभी नहीं हारता, जब तक कि कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी आकर मुंबई में कुछ खास पारियां न खेलें (जहां पीटरसन ने 2012 सीरीज़ में सेंचुरी बनाई थी). टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में इंडिया को क्या हो गया है?"

इंडिया के पूर्व पेसर इरफान पठान ने जताई निराशा

पठान ने कहा, "इंडियन बैट्समैन का सब्र और टेक्निक का निराशाजनक प्रदर्शन. टेस्ट टीम में ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो स्पिन को बेहतर खेल सकें. इंडिया में इंडिया के खिलाफ शानदार क्रिकेट खेलने के लिए साउथ अफ्रीका को बधाई. हर डिपार्टमेंट में हमारी टीम से बेहतर खेला."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Anil Kumble, Irfan Khan Pathan, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now