T20 World Cup 2026: 'यह जरूरी था', BCCI सूत्र का खुलासा, बताई गिल को विश्व कप टीम से बाहर रखने की वजह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल को भारतीय टीम से बाहर रखा गया है. टी20 फॉर्मेट में उप-कप्तान रहे गिल को टीम से बाहर रखने का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है.BCCI के नजदीकी सूत्रों के अनुसार, 'टी20 विश्व कप 2026 से शुभमन गिल को बाहर रखने का फैसला मुश्किल था, लेकिन टीम के लिए जरूरी था. यह टीम हित में लिया गया फैसला है. टीम मैनेजमेंट को यह एहसास हो गया था कि टी20 में शुभमन गिल को लाए जाने की योजना सफल नहीं रही. इसलिए विश्व कप से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया.'

संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल से बेहतर विकल्प माना जा रहा है. गिल का टी20 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. गिल ने टी20 की पिछली 15 पारियों में 24.25 की औसत से और 137.26 के स्ट्राइक रेट से महज 291 रन बनाए हैं.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भी टी20 में लंबे समय से निराशाजनक रहा है. उन्होंने अपनी पिछली 22 पारियों में सिर्फ 244 रन बनाए हैं, और एक भी फिफ्टी नहीं लगाई है. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए सूर्यकुमार यादव की टीम में जगह नहीं बनती है, लेकिन मैनेजमेंट ने विश्व कप से ठीक पहले टीम में बदलाव करना उचित नहीं समझा. सूर्यकुमार विश्व कप में कैसा प्रदर्शन करते हैं, उसी आधार पर टी20 में उनके भविष्य का फैसला होगा विश्व कप में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और मध्यक्रम बल्लेबाज रिंकू सिंह की एंट्री हुई है. इन दोनों के चयन पर सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है. टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.