T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो किस टीम के साथ होगा मुकाबला? ऐसा बन रहा पूरा समीकरण

T20 World Cup 2026, India SemiFinal Match: टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच को जीतना होगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. ऐसे में अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही तो किस टीम के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. इसको लेकर बातें शुरू हो गई है. ऐसे में जानते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारत का मुकाबला किस टीम के साथ हो सकता है.
सेमीफाइनल में दो टीमें पहुंची, दो टीमों के लिए जंग
अब तक सेमीफाइनल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी टीम पहुंच गई है. अब दो टीमें कौन सी होगी. इसको लेकर समीकरण दिलचस्प बन गया है. इस समय तीसरे और चौथे टीम के तौर पर इस समय पाकिस्तान, भारत, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीम रेस में बनी हुई है. बता दें कि इंग्लैंड की टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंची है तो वहीं, ग्रुप ए से साउथ अफ्रीका ने अभी तक खेले अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और टॉप पर है. रत और वेस्टइंडीज के बीच एक मार्च को सुपर-8 का आखिरी मैच होगा. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम होगी.
सुपर 8 में प्वाइंट्स टेबल का हाल
|ग्रुप-1
|खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|साउथ अफ्रीका (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|2.890
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|0
|2
|1.791
|भारत
|2
|0
|1
|0
|2
|-0.100
|ज़िंबाब्वे (बाहर)
|2
|0
|2
|0
|0
|-4.475
सुपर 8 में प्वाइंट्स टेबल का हाल
|ग्रुप-2
|खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|इंग्लैंड (Q)
|3
|3
|0
|0
|6
|+1.096
|न्यूज़ीलैंड
|3
|1
|1
|1
|3
|+1.390
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|1
|-0.461
|श्रीलंका (बाहर)
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.800
सेमीफाइनल में पहुंचने पर किस टीम से खेलेगा भारत
अब यदि भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो अपने ग्रुप में 4 प्वाइंट के साथ दूसरे स्थान पर ही रहेगा, ऐसा हुआ तो भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से खेलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड अपने ग्रुप में पहले नंबर है. और नियम के अनुसार सेमीफाइनल में सुपर-8 ग्रुप-1 की टॉप-2 टीमों की टक्कर दूसरे ग्रुप की टॉप-2 टीमों से होती है. पहले सेमीफाइनल में ग्रुप-1 की नंबर-1 टीम का सामना दूसरे ग्रुप की दूसरे नंबर की टीम से होती . यानी भारत अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहा तो पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा.
वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप-2 की नंबर-1 टीम का सामना पहले ग्रुप की दूसरे नंबर की टीम से होता है.यानी दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड/पाकिस्तान से होगा.
