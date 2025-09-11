विज्ञापन
Suryakumar Yadav, India vs Pakistan: सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल करते ही विराट कोहली को खास मामले में पीछे छोड़ देंगे.

IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव रचेंगे इतिहास! विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़, टीम इंडिया का बदलेंगे इतिहास
Suryakumar Yadav and Virat Kohli
  • भारत और यूएई के बीच एशिया कप के पहले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को यूएई के खिलाफ सीमित गेंदों में अपने अच्छे फॉर्म की झलक दिखाने का मौका मिला
  • सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट में समान रूप से सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीत चुके हैं
Suryakumar Yadav, India vs Pakistan: एशिया का आगाज भारतीय नजरिए से धमाकेदार हुआ है. UAE के खिलाफ पहले ही मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी जबर्दस्त अंदाज में नजर आए. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को UAE के खिलाफ कुछ खास जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला. मगर दो गेंदों में ही उन्होंने अपने अच्छे फॉर्म की झलक पेश की. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मुकाबले में वह जमकर अपनी चमक बिखेरेंगे. ग्रीन टीम के खिलाफ कैप्टन सूर्यकुमार यादव का बल्ला चलता है और वह बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. 

दरअसल, मौजूदा समय में सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली भारतीय टीम की तरफ से टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल करने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी है. मगर पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल करते हैं तो किंग कोहली को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे. खबर लिखे जाने तक दोनों खिलाड़ियों ने देश के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 16-16 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया है. 

भारतीय टीम की तरफ से T20I क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी 

16 - सूर्यकुमार यादव 
16 - विराट कोहली 
14 - रोहित शर्मा 
07 - युवराज सिंह 
07 - अक्षर पटेल 
06 - जसप्रीत बुमराह 
05 - कुलदीप यादव 
05 - युजवेंद्र चहल

सूर्यकुमार यादव का T20I क्रिकेट करियर 

बात करें सूर्यकुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 84 मैच खेलते हुए 80 पारियों में 38.31 की औसत से 2605 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं. 

