एशिया कप की भारतीय टीम से भी खतरनाक, बेन कटिंग की ऑल टाइम T20 प्लेइंग XI देख पूरी दुनिया सहमी

Ben Cutting Picks His All Time T20 XI: बेन कटिंग ने अपनी ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. पूर्व ऑलराउंडर ने धोनी को अपनी टीम का कप्तान बनाया है.

बेन कटिंग ने चुनी ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन
  • बेन कटिंग ने अपनी ऑल टाइम टी20 टीम में क्रिस गेल और रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाज चुना है
  • मध्यक्रम में कटिंग ने विराट कोहली, डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी को शामिल करते हुए धोनी को कप्तान बनाया है
  • कटिंग ने अपनी टीम में चार ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल, शेन वॉटसन, राशिद खान और सुनील नरेन को चुना है
Ben Cutting Picks His All Time T20 XI: मौजूदा समय में एशिया कप के 17वें सीजन का रोमांच सबके ऊपर छाया हुआ है. हर कोई भारतीय प्लेइंग इलेवन की जमकर सराहना कर रहा है. मगर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर बेन कटिंग ने एक ऐसी विस्फोटक टी20 फॉर्मेट की टीम बनाई है. जिसका सामना करना लोहे के चने चबाने जैसा साबित होगा. 38 वर्षीय ऑलराउंडर ने अपनी ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन में सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्रिस गेल के साथ रोहित शर्मा का चुनाव किया है. इसके बाद मध्यक्रम में वन डाउन पर उन्होंने विराट कोहली को रखा है. किंग कोहली के सूझबूझ भरी पारी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है. 

चौथे स्थान के लिए उन्होंने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स पर भरोसा जताया है. वहीं पांचवें स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रखा है. कटिंग ने माही के कंधों पर अपनी टीम की कप्तानी और विकेटकीपिंग की भी जिम्मेदारी रखी है. 

कटिंग ने चार ऑलराउंडर खिलाड़ियों का किया चुनाव 

बेन कटिंग ने अपनी टीम में कुल चार ऑलराउंडर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें आंद्रे रसेल के साथ-साथ शेन वॉटसन, राशिद खान और सुनील नरेन का नाम शामिल है. ये चारों खिलाड़ी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी तबाही मचाने में माहिर हैं. 

दो तेज गेंदबाजों को मिल मौका 

बेन कटिंग ने अपनी टीम में दो पेशेवर तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ लसिथ मलिंगा का नाम शामिल है. इन दोनो गेंदबाजों की कहर बरपाती गेंदबाजी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है. 

बेन कटिंग ने चुनी ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन

क्रिस गेल, रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), आंद्रे रसेल, शेन वॉटसन, राशिद खान, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा. 

