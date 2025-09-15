IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव की वाइफ की 10 रेयर फोटो, ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी, पेशे से हैं डांस कोच

Suryakumar Yadav Wife, Devisha Shetty: सूर्यकुमार यादव का जन्म 14 सितंबर, 1990 को मुंबई में अशोक कुमार यादव और स्वप्ना यादव के घर हुआ था. 2010-11 के रणजी सीज़न में सूर्या ने दिल्ली के खिलाफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था. अगले साल, 2011 में, उन्हें मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलने के लिए आईपीएल से अनुबंध मिला. क्रिकेटर ने कुछ समय तक MI के लिए खेला, जिसके बाद 2013 में उन्हें कुछ समय के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने चुना. हालांकि, स्काई 2014 में MI में लौट आए और तब से वे टीम से जुड़े हुए हैं. वहीं, सूर्या इस समय भारतीय टी-20 टीम के कप्तान हैं. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी की थी और भारत को जीत दिलाई. सूर्या ने 37 गेंद पर नाबाद 47 रन की पारी खेली. 14 सितंबर को ही सूर्या ने अपना बर्थडे भी मनाया है.

सूर्यकुमार यादव की वाइफ देविशा शेट्टी

देविशा शेट्टी का जन्म 7 नवंबर, 1993 को मुंबई में एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था. उनके पिता देवदास शेट्टी एक होटल व्यवसायी हैं और उनकी मां लता शेट्टी एक हाउस वाइफ हैं. देविशा अपने परिवार में सबसे छोटी हैं, उनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम दीक्षा शेट्टी है.

ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

आर. ए. पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में कॉलेज के दिनों में सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी की मुलाकात हुई और दोनों जल्द ही एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. कॉलेज के इन प्रेमियों ने कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया और मई 2016 में औपचारिक सगाई के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया.

जुलाई 2016 में हुई शादी

जुलाई 2016 में, सूर्यकुमार और देविशा ने आखिरकार एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय शादी कर ली. दुल्हन देविशा कांजीवरम साड़ी और सोने के गहनों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि दूल्हा पारंपरिक दक्षिण भारतीय लुंगी और शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था.

इस जोड़े की शादी को लगभग एक दशक हो गया है और आज भी वे एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. सूर्यकुमार और देविशा दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं, जो मुंबई में उनके साथ बिताए जीवन की झलक दिखाते हैं.

क्लासिकल डांस भी हैं सूर्यकुमार यादव की वाइफ (Suryakumar Yadav's wife is also a classical dancer)

सूर्यकुमार यादव की वाइफ क्लासिकल डांस हैं और भरतनाट्यम में गहरी रुचि रखती हैं. कला के प्रति अपने प्रेम के अलावा, वह 2013 से 2015 तक द लाइटहाउस प्रोजेक्ट जैसे गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्वयंसेवा भी कर चुकी हैं, जो समाज के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है.

पाकिस्तान को भारत ने एशिया कप में 7 विकेट से हरा दिया

एशिया कप में ग्रुप ए की टीम भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को हाईवोल्टेज मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. मैच के नतीजे ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया है कि बात सरहद की हो या फिर क्रिकेट के मैदान की, भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा. 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद देशवासी ऑपरेशन व्हाइट बॉल की सफलता का जश्न मना रहे हैं और टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं.