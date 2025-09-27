Suryakumar Yadav: फाइनल से पहले टेंशन! कई खिलाड़ियों को हुआ क्रैम्प, कप्तान सूर्या ने बताया अगला प्लान

Suryakumar Yadav Statement After Win Against Sri Lanka: एशिया कप के 17वें सीजन का 18वां मुकाबला बीते कल (26 सितंबर) भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम सुपर ओवर में तो बाजी मारने में कामयाब रही. मगर फाइनल मुकाबले से पूर्व कई खिलाड़ियों के क्रैम्प ने कप्तान और कोच की समस्या बढ़ा दी है. यह हम नहीं बल्कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का कहना है. मैच की समाप्ति के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, 'फाइनल मुकाबले के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है. कई खिलाड़ियों को आज काफी क्रैम्प हुआ है. हमारे पार रिकवरी के लिए कल का दिन है और हम फिर उसी अंदाज में वापसी करेंगे, जैसे कि आज मैदान में उतरे थे. मैं अपने खिलाड़ियों से यही चाहता था कि वह अपनी योजनाओं को साफ रखें और उसे अमल में लाएं. डरे नहीं.'

श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली जीत के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, 'यह मुकाबला फाइनल मैच की तरह लग रहा था. लड़कों ने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी जबरदस्त खेल दिखाया. मैच से पहले मैंने उनसे बोला था कि इस मैच को सेमीफाइनल की तरह खेलो. जीत हमेशा अच्छी लगती है. जिस तरीके से हमने शुरुआत की, उसके बाद संजू (संजू सैमसन) और तिलक (तिलक वर्मा) ने जैसे बल्लेबाजी की. वह तारीफ के योग्य है.'

अर्शदीप सिंह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, 'अर्शदीप कई बार ऐसी स्थिति में रहे हैं. उनसे मैंने बस यही बोला था अपनी योजनाओं पर भरोसा रखिए और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं. मगर अपनी योजना बनाईए और उसे अमल में लाईए. मैंने उन्हें उनकी योजनाओं को अच्छे से लागू करते हुए देखा है. उनका आत्मविश्वास सबकुछ कहता है. सुपर ओवर के लिए अर्शदीप से बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं था.'

