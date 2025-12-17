डिफेंडर को औकात दिखा दी...गांव की दादी ने डेढ़ करोड़ की SUV का किया ऐसा हाल, लोगों की फटी आंखें

Land Rover Defender cow dung: Land Rover Defender का नाम आते ही दिमाग में लग्जरी, पावर और रॉयल लाइफस्टाइल की तस्वीर बन जाती है. करोड़ों की कीमत वाली ये SUV आमतौर पर सेलेब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स स्टार्स के गैराज में दिखती है, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह उलट दिया. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में सफेद रंग की Land Rover Defender 110 के बूट में गोबर के उपले भरे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो की शुरुआत गाड़ी के खुले टेलगेट से होती है, जहां पहले से उपले रखे होते हैं. कुछ ही पलों बाद एक महिला और उपले लाकर बड़े आराम से उन्हें SUV के अंदर रखती नजर आती है.

ये भी पढ़ें:-होटल में पत्नी को दोस्त के साथ पकड़ा, रोते हुए पति बोला- 15 साल की शादी में मैंने...

वायरल वीडियो ने क्यों खींचा ध्यान? (Land Rover Defender viral video)

इस वीडियो के साथ लिखा कैप्शन ही इसकी वायरलिटी की बड़ी वजह बना, 'Luxury meets pure desi reality. While most imagine this beast parked outside five-star hotels, here it's doing honest village duty.' यानी जिस गाड़ी को लोग रईसी का प्रतीक मानते हैं, वही गांव की रोजमर्रा की जरूरत में इस्तेमाल हो रही है. यही कॉन्ट्रास्ट लोगों को हैरान भी कर रहा है और हंसा भी रहा है.

ये भी पढ़ें:-जिम में हैवी वेट उठाने से चली गई लड़के की आंखों की रोशनी, डॉक्टरों का अलर्ट, न करें ऐसी गलती

इंटरनेट पर बंटी राय, ट्रोल से लेकर समर्थन तक (Land Rover Defender desi use)

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे बिल्कुल सामान्य बताया. एक यूजर ने लिखा, 'ग्रामीण Gulf देशों में भी ऐसा आम है.' वहीं दूसरे ने कहा, 'जब अरब लोग ऐसा करते हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन भारत में सवाल उठते हैं.' कुछ लोगों ने साफ कहा कि इसमें गलत क्या है? 'गाड़ी उसकी है, पैसे उसके हैं और इस्तेमाल भी उसका.' एक यूजर ने गोबर के फायदे गिनाते हुए लिखा कि इसे फर्श पर लगाने से स्वास्थ्य लाभ होते हैं और ये पारंपरिक तरीका है.

लग्जरी का मतलब क्या सच में तय है? (strange use of luxury car)

इस वीडियो ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या लग्जरी का मतलब सिर्फ दिखावा है? या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से किसी चीज का इस्तेमाल करना ही असली आजादी है? कई लोगों का मानना है कि करोड़ों की SUV को सिर्फ शोपीस बनाकर रखना ही लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे खेत-खलिहान में उतार देना भी उतना ही जायज है. यही देसी सोच इस वीडियो में झलक रही है.

Land Rover Defender की कीमत और वेरिएंट (Land Rover Defender Price and Variants in India)

अगर बात करें Land Rover Defender की, तो भारत में इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.05 करोड़ (ex-showroom) है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका टॉप-एंड Defender Octa वेरिएंट 2.79 करोड़ तक जाता है.

यह SUV तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है:-

Defender 90 - तीन दरवाज़ों वाला कॉम्पैक्ट मॉडल.

Defender 110 - पांच दरवाजों वाला सबसे पॉपुलर वेरिएंट.

Defender 130 - सबसे लंबा और ज्यादा स्पेस वाला मॉडल.

Defender 110 वही वेरिएंट है, जो इस वायरल वीडियो में नजर आया.

ये भी पढ़ें:-बोरे से बैग बनाकर ग्राहकों को लगाया चूना...लड़के ने एक झटके में कमा लिए हजारों रुपये