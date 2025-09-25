विज्ञापन
'मगर यह आइडिया...', शिवम दुबे को ऊपर भेजने का क्या था प्लान? सूर्यकुमार यादव ने खुद बताया

Suryakumar Yadav Statement After Win Against Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने शिवम दुबे को वन डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजी थी.

Suryakumar Yadav
  • भारत ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर लगातार पांचवीं जीत हासिल की
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सुपर-4 में पहले बल्लेबाजी का मौका पाने की इच्छा जताई थी
  • वन डाउन पर शिवम दुबे को मौका दिया गया लेकिन उनकी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही
Suryakumar Yadav Statement After Win Against Bangladesh: एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया टूर्नामेंट की लगातार अपनी पांचवीं सफलता हासिल करने में कामयाब रही. सूर्या एंड कंपनी ने विपक्षी टीम को 41 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी. मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा, 'इस टूर्नामेंट में हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका ज्यादा हासिल नहीं हुआ था. ओमान के खिलाफ जरूर हमने पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन सुपर-4 में हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सब कुछ कैसा रहता है.'

बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान ने वन डाउन पर खुद न आकर शिवम दुबे को मौका दिया था. मगर उनकी यह तरकीब काम न आई. मैच के बाद उन्होंने अपने इस प्लान के बारे में बातचीत करते हुए कहा, 'उनकी गेंदबाजी लाइनअप को देखते हुए मुझे लगा कि सात से 15 ओवरों के बीच दुबे (शिवम दुबे) के लिए बिल्कुल सही समय होगा. मगर यह आइडिया काम न आया. ऐसा होता रहता है.'

अभिषेक शर्मा के आउट होते ही लक्ष्य से भटक गई भारतीय टीम 

मैच के दौरान भारतीय टीम ने तेज तर्रार अंदाज में शुरुआत की थी. मगर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वह अपने लक्ष्य से भटक गई. परिणाम यह रहा कि जहां एक समय भारतीय टीम 200 के पार जाती हुई नजर आ रही थी. वह 168/6 रन तक ही पहुंच पाई. 

आउटफील्ड तेज होता तो 180-185 रन बन सकते थे 

टीम की इस गलती पर बातचीत करते हुए कप्तान ने कहा, 'अगर आउटफील्ड तेज होता तो स्कोर 180 से 185 तक जा सकता था. हम जानते थे कि अगर हम 12 से 14 ओवर अच्छे डालते हैं तो ज्यादातर मौकों पर हम जीत हासिल करेंगे.'

