रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे का बजट केवल 700 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है.

पीएम मोदी ने राजस्थान को 3 नई ट्रेनों की दी सौगात, रेल मंत्री बोले- अब कुल्हड़ में चाय...
  • जोधपुर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा गुरुवार से शुरू होकर स्थानीय लोगों के लंबे इंतजार को पूरा किया है
  • PM नरेंद्र मोदी ने जोधपुर-दिल्ली, बीकानेर-दिल्ली और उदयपुर-चंडीगढ़ के लिए नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है
  • रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट 2014 से बढ़कर अब दस हजार करोड़ रुपये हो चुका है
जोधपुर:

राजस्थान के जोधपुर से देश की राजधानी दिल्ली तक के लिए गुरुवार से वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो गया है. वर्षों पहले स्थानीय लोगों से किए गए वादे का निर्वाह करते हुए आज पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.  

काफी समय से जोधपुर वासी इस ट्रेन की मांग कर रहे थे और आज यह सपना साकार हुआ है. साथ ही, बीकानेर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन और उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे का बजट केवल 700 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है. जोधपुर रेलवे स्टेशन का काम अभी जारी है, जबकि पहले जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया था. देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से रेलवे का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है.

अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि हाल ही में मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चालू हुई हैं, और अब जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं. वंदे भारत ट्रेन धीरे-धीरे पूरे देश को जोड़ रही है. वर्तमान समय में लगभग 152 वंदे भारत ट्रेनें विभिन्न राज्यों में चल रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है.

इसी दौरान रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशनों पर अब कुल्हड़ का इस्तेमाल करने की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि आज एक ख़ास किस्म का कुल्हड़ मैंने राजस्थान के पाली में देखा, जिसे लघु उद्योग भारती समाज के पारंपरिक कामों में आधुनिकता लाते हुए नई मशीन और नई तकनीक से तैयार करती है. उन्होंने बताया कि इस कुल्हड़ को जो परिवार, जो बहनें बना रही हैं, उनसे मैंने आज मुलाकात की. इसका प्रोडक्शन पाली में शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि अब रेलवे स्टेशनों पर चाय पीने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाएगा.

