IND vs BAN: सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा का 'महारिकॉर्ड' तोड़कर मचाई खलबली

Abhishek Sharma Sixes Record in T20 Asia Cup IND vs BAN: एशिया कप 2025 के सुपर-4 का बेहद अहम मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा शुरुआत में थोड़ा धीमा दिखे जो उनके अंदाज़ पर जम नहीं रहा था, लेकिन इसके बाद अभिषेक ने अपना रौद्र रूप धारण किया और बांग्लादेशी गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई कर दी. अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 37 गेंदों का सामना किया और 75 रन थोक डाले, इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 203 की स्ट्राइक रेट के साथ 5 छक्के और 6 चौके जड़े और एक और कारनामा अपने नाम कर लिया.

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 एशिया कप में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. अपनी पारी में उन्होंने जैसे ही पहला छक्का जड़ा वो टी20 फार्मेंट एशिया कप टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था जिन्होंने टी20 एशिया कप में 9 मैच खेलकर कुल 12 छक्के लगाए थे. अभिषेक इस मामले में रोहित से आगे निकल गए हैं और उनके 5 मैचों में कुल 17 छक्के हो चुके हैं.

टी20 एशिया कप में भारत के लिए सबसे जयादा छक्के

रोहित शर्मा - 9 मैच - 12 छक्के

अभिषेक शर्मा - 5 मैच - 17 छक्के

भारत-बांग्लादेश दोनों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम

भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है. सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है.

अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए टी20 मैचों पर नजर डालें तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 17 टी20 मुकाबले हुए हैं. भारतीय टीम ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में सफलता मिली है. इस तरह पलड़ा भारत का भारी है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जाकिर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान