क्या शिलाजीत बालों के लिए अच्छा है? दोगुना तेजी से बाल बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

Shilajit for hair: आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिलाजीत, जो सिर्फ शरीर की ताकत के लिए नहीं बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है, कैसे आपके बालों को पोषण, मजबूती और नई ग्रोथ दे सकता है.

Hair growth shilajit: शिलाजीत से बालों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है? जानें

Shilajit for Hair: शिलाजीत सिर्फ शरीर की ताकत के लिए नहीं है, बल्कि बालों के लिए भी एक प्राचीन आयुर्वेदिक टॉनिक माना जाता है. इसमें मौजूद मिनरल्स, फुल्विक एसिड (fulvic acid) और एंटीऑक्सीडेंट बालों को पोषण देता है, हेयर फॉल (hair fall) कम करते हैं और नए बालों की ग्रोथ को stimulate करते हैं.

बालों की जड़ें ऐसे करें मजबूत (hair growth shilajit)

  • शिलाजीत बालों के follicles को strengthen करता है.
  • Benefit: हेयर फॉल कम होता है और बाल मजबूत बनते हैं.
  • कैसे इस्तेमाल करें: आधा चम्मच शुद्ध शिलाजीत पाउडर को हल्के गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर रोज सुबह लें.
Photo Credit: Canva

Hair Growth बढ़ाए (healthy hair tips girls)

  • शिलाजीत में मौजूद humic acid scalp को पोषण देता है.
  • Benefit: नए बाल हेल्दी तरीके से जल्दी बढ़ते हैं.
  • टिप्स: इसे scalp पर हल्के हाथों से मसाज करके 10–15 मिनट रखें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें.

Dry और Damaged Hair को Repair करे (anti hair fall remedy)

  • शिलाजीत hair strands में मॉइस्चर बनाए रखता है.
  • Benefit: बाल सॉफ्ट, शाइनी और डैमेज फ्री बनते हैं.
  • लाइफस्टाइल टिप्स: हफ्ते में 2 बार मास्क की तरह इस्तेमाल करें.
Dandruff और Itchy Scalp से बचाए (hair mask shilajit)

  • एंटी इंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory) और एंटी बैक्टीरिया स्कैल्प (anti-bacterial properties scalp) को healthy रखते हैं.
  • Benefit: डैंड्रफ और खुजली कम होते हैं, स्कैल्प साफ और स्ट्रांग रहता है.

Hair Shine और Natural Glow बढ़ाए (lifestyle hair tips)

  • नियमित उपयोग से बाल प्राकृतिक रूप से चमकदार और सिल्की बनते हैं.
  • टिप्स: हेयर सीरम या कंडीशनर के साथ साप्ताहिक देखभाल करें.
Photo Credit: Pexels

    ध्यान देने योग्य बातें (ayurvedic hair care)

    • केवल शुद्ध, प्रयोगशाला-परीक्षित शिलाजीत ही इस्तेमाल करें.
    • सेंसिटिव स्कैल्प वालों को पहले पैच परीक्षण करना चाहिए.
    • अत्यधिक उपयोग से स्कैल्प में इरिटेशन हो सकता है.

    शिलाजीत को diet और scalp care दोनों में सही तरीके से शामिल करना बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. यह hair fall कम करता है, hair growth बढ़ाता है और बालों को स्ट्रांग, शाइनिंग और हेल्दी बनाता है.

    (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

