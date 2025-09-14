विज्ञापन
IND vs PAK: 'हम पहलगाम के पीड़ितों के...' पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Win Over Pakistan Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया.

IND vs PAK: 'हम पहलगाम के पीड़ितों के...' पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान
Suryakumar Yadav on Win Over Pakistan Asia Cup 2025

Suryakumar Yadav on Win Over Pakistan Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. भारत की स्पिन रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई जब कुलदीप यादव ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान को 9 विकेट पर 127 रन पर रोक दिया. कुलदीप, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की भारतीय स्पिन तिकड़ी ने मिलकर छह विकेट चटकाकर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया. कुलदीप ने 18 रन देकर 3 और अक्षर ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए, दोनों की इकॉनमी रेट 4.50 रही, जबकि वरुण ने 24 रन देकर 1 विकेट लिया.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारतीय सेना को समर्पित की जीत 

आप निश्चित रूप से इसे जीतना चाहते हैं और जब आप इसे जीतते हैं, तो आपके पास यह तैयार होता है. एक बॉक्स जिसे मैं हमेशा टिक करना चाहता था, वहां टिक करना और अंत तक बल्लेबाजी करना. पूरी टीम के लिए, हम सोचते हैं कि यह सिर्फ एक और खेल है. हम सभी विरोधियों के लिए एक जैसी तैयारी करते हैं. कुछ महीने पहले ऐसा ही हुआ था. चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम ने मैच सेट किया. मैं हमेशा स्पिनरों का प्रशंसक रहा हूं क्योंकि वो बीच में खेल को नियंत्रित करते हैं.

बस कुछ कहना चाहता था. एकदम सही अवसर और समय निकालकर, "हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं और इस जीत को अपने देश के सेना के जवानों को समर्पित करते हैं."

इससे पहले दुबई की धीमी पिच ने भारत के गेंदबाज़ों की मदद की और पाकिस्तान अपनी पारी के दौरान लय हासिल करने के लिए संघर्ष करता रहा. साहिबज़ादा फ़रहाम ने 40 रनों की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि शाहीन शाह अफ़रीदी ने 16 गेंदों में नाबाद 33 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के स्कोर को कुछ सम्मानजनक बनाया.

