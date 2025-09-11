रोहित, कोहली, धोनी से भी आगे निकले सूर्यकुमार यादव, जीत का प्रतिशत देख खुश हो जाएंगे आप

Suryakumar Yadav: रोहित शर्मा के बाद जब सूर्यकुमार यादव को टी20 फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जा रही थी, तब भारतीय क्रिकेट में काफी हो-हल्ला मचा था. मगर अब सूर्या अपनी कप्तानी कौशल से दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों कोच और चयनकर्ताओं ने उनपर भरोसा जताया है. सूर्यकुमार यादव की देखरेख में टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में जबर्दस्त प्रदर्शन कर रही है. यही नहीं जब से उन्होंने भारतीय टीम का बागडोर संभाला है. टीम इंडिया के जीत प्रतिशत में भी प्रगति हुई है.

भारतीय टीम के लिए कम से कम 10 मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों में सूर्यकुमार यादव का जीत प्रतिशत सबसे आला है. उन्होंने 82.6% मुकाबलों में जीत दिलाई है.

उनके बाद दूसरे स्थान पर पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने 80.6% मैचों में टीम को जीत दिलाई थी. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम आता है.

किंग कोहली की देखरेख में भारतीय टीम को 66.7% मैचों में सफलता हासिल हुई थी. टॉप पांच में हार्दिक पंड्या और एमएस धोनी का भी नाम आता है. जिनकी देखरेख में टीम का जीत प्रतिशत 62.5-60.6 था.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय कप्तानों का सर्वाधिक जीत प्रतिशत (न्यूनतम 10 मैच)

सूर्यकुमार यादव - 82.6%

रोहित शर्मा - 80.6%

विराट कोहली - 66.7%

हार्दिक पांड्या - 62.5%

एमएस धोनी - 60.6%

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए खबर लिखे जाने तक बतौर कप्तान 23 मुकाबलों में शिरकत किया है. इस बीच भारतीय टीम को 19 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि महज चार मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

