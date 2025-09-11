विज्ञापन
विशेष लिंक

रोहित, कोहली, धोनी से भी आगे निकले सूर्यकुमार यादव, जीत का प्रतिशत देख खुश हो जाएंगे आप

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम को 82.6% मैचों में जीत मिली है, जबकि रोहित शर्मा की देखरेख में जीत का प्रतिशत 80.6 था.

Read Time: 2 mins
Share
रोहित, कोहली, धोनी से भी आगे निकले सूर्यकुमार यादव, जीत का प्रतिशत देख खुश हो जाएंगे आप
Suryakumar Yadav
  • सूर्यकुमार यादव ने टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 82.6 प्रतिशत जीत दर हासिल की है
  • रोहित शर्मा ने टी20 कप्तान के रूप में 80.6 प्रतिशत मैचों में टीम को जीत दिलाई है
  • विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 66.7 प्रतिशत टी20 मैचों में सफलता प्राप्त की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Suryakumar Yadav: रोहित शर्मा के बाद जब सूर्यकुमार यादव को टी20 फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जा रही थी, तब भारतीय क्रिकेट में काफी हो-हल्ला मचा था. मगर अब सूर्या अपनी कप्तानी कौशल से दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों कोच और चयनकर्ताओं ने उनपर भरोसा जताया है. सूर्यकुमार यादव की देखरेख में टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में जबर्दस्त प्रदर्शन कर रही है. यही नहीं जब से उन्होंने भारतीय टीम का बागडोर संभाला है. टीम इंडिया के जीत प्रतिशत में भी प्रगति हुई है. 

भारतीय टीम के लिए कम से कम 10 मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों में सूर्यकुमार यादव का जीत प्रतिशत सबसे आला है. उन्होंने 82.6% मुकाबलों में जीत दिलाई है. 

उनके बाद दूसरे स्थान पर पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने 80.6% मैचों में टीम को जीत दिलाई थी. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम आता है. 

किंग कोहली की देखरेख में भारतीय टीम को 66.7% मैचों में सफलता हासिल हुई थी. टॉप पांच में हार्दिक पंड्या और एमएस धोनी का भी नाम आता है. जिनकी देखरेख में टीम का जीत प्रतिशत 62.5-60.6 था. 

टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय कप्तानों का सर्वाधिक जीत प्रतिशत (न्यूनतम 10 मैच)

सूर्यकुमार यादव - 82.6%
रोहित शर्मा - 80.6%
विराट कोहली - 66.7%
हार्दिक पांड्या - 62.5%
एमएस धोनी - 60.6%

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन 

सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए खबर लिखे जाने तक बतौर कप्तान 23 मुकाबलों में शिरकत किया है. इस बीच भारतीय टीम को 19 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि महज चार मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

यह भी पढ़ें- शर्मनाक! ताबड़तोड़ क्रिकेट में ये कैसा खेल? ENG vs SA मैच में बना अनचाहा रिकॉर्ड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Suryakumar Ashok Yadav, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com