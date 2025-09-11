विज्ञापन
शर्मनाक! ताबड़तोड़ क्रिकेट में ये कैसा खेल? ENG vs SA मैच में बना अनचाहा रिकॉर्ड

England vs South Africa: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहले T20I मुकाबले में कुल मिलाकर 151 रन ही बना पाईं, जो उनके बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया अबतक का सबसे काम स्कोर है.

शर्मनाक! ताबड़तोड़ क्रिकेट में ये कैसा खेल? ENG vs SA मैच में बना अनचाहा रिकॉर्ड
  • इंग्लैंड की टीम वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है
  • पहला मैच कार्डिफ में 10 सितंबर 2025 को खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने डीएलएस मेथड से जीत हासिल की
  • दक्षिण अफ्रीका ने 7.5 ओवर में पांच विकेट खोकर 97 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड 5 ओवर में 54 रन बना पाई
England vs South Africa: मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला 10 सितंबर 2025 को कार्डिफ में खेला गया. यहां अफ्रीकी टीम DLS मेथड के तहत 14 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. कार्डिफ में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम 7.5 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए कैप्टन एडेन मार्कराम ने 14 गेंदों में सर्वाधिक 28 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा डोनोवन फरेरा ने 11 गेंदों में नाबाद 25, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 10 गेंदों में 23 रन बनाए. 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 98 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम पांच ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 54 रन तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए जोस बटलर ने 11 गेंदों में 227.27 की स्ट्राइक की रेट से 25 रनों की विस्फोटक पारी खेली. हालांकि, वह भी टीम को जीत नहीं दिला सके. नतीजन टीम को DLS मेथड के तहत 14 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. 

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में बना अनचाहा रिकॉर्ड

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें जब आमने सामने होती हैं तो सबको उम्मीद रहता है कि मैदान में खूब छक्के चौके देखने को मिलेंगे और रनों का पहाड़ खड़ा होगा. मगर पिछले मुकाबले में इसके विपरीत दृश्य देखने को मिला. दोनों टीमों के कुल रनों की संख्या को जोड़ दें तो 151 रन ही बन पाए. इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये आंकड़ा अब तक के एक मैच में सबसे कम स्कोर का है.  

इंग्लैंड की तरफ से केवल दो बल्लेबाज छू पाए दहाई का आंकड़ा 

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जहां कुल चार बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया. वहीं इंग्लैंड की तरफ से केवल दो खिलाड़ी ही दहाई के आंकड़े को छू पाए. जिसमें बटलर (25) के अलावा सैम कुरेन (नाबाद 10) का नाम शामिल है. 

