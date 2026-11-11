'अपनी जगह भी मुझे दे दी थी...', सूर्यकुमार यादव ने सुनाया सचिन तेंदुलकर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का 16 साल पुराना किस्सा



बतौर कप्तान भारत को मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव इस फॉर्मेट में जगह न मिल पाने के कारण पिछले कुछ मुश्किल महीनों से गुजरे, लेकिन अब आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कमान संभालने को तैयार हैं, हालांकि सूर्या ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है.

सूर्या रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा न बन पाने की कसर को पूरा करना चाहते हैं. साथ ही वे टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और मुंबई तथा भारत के लिए खेलते हुए पिछले 16 वर्षों में उन्होंने जो अनुभव और समझ हासिल की है, उसे युवाओं के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा टी20 मुंबई लीग की पुरुष और महिला टीमों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में सूर्यकुमार यादव ने कहा,"इन खिलाड़ियों के साथ समय बिताना और इस एसोसिएशन के लिए खेलना मेरे लिए खुशी और सौभाग्य की बात होगी. मैं हमेशा से यहीं रहा हूं. पिछले 16 वर्षों से मैं इसी माहौल का हिस्सा हूं और वह ऊर्जा और जुनून आज भी बरकरार है. मुझे इस सफर को आगे बढ़ाने, इस बार टीम की कप्तानी करने और टूर्नामेंट जीतने में बहुत खुशी होगी."

'सेलिब्रेटिंग विद चैंपियंस' इवेंट में सूर्यकुमार यादव ने कहा,"मैंने ऐसे कई क्रिकेटर्स को देखा है जो मुंबई के मैदानों पर एक साथ खेले हैं और एक-दूसरे से खेल की कई बारीकियां सीखी हैं. जैसे मुश्किल परिस्थितियों को कैसे संभालना है या खेल को कैसे आगे बढ़ाना है. हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस बारे में बात करते हैं कि हम एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं. पिछले कुछ महीनों और वर्षों में, जब भी मुझे मुंबई के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनने और लड़कों के साथ समय बिताने का मौका मिला है, मैंने यही सब देखा है. भले ही मुझे इस रणजी ट्रॉफी सीजन में वह मौका नहीं मिला, लेकिन आगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे."

इस इवेंट में एमसीए ने 'टी20 मुंबई लीग' सीजन 4 की चैंपियन टीम 'मराठा रॉयल्स' और 'विमेंस टी20 मुंबई लीग' का पहला सीजन जीतने वाली टीम 'मुंबई फाल्कन्स' को सम्मानित किया. 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव ने क्रिकेट के अलग-अलग स्तरों पर खेलते हुए हर मौके से कुछ न कुछ सीखा है और भविष्य में भी वह इसी तरह सीखते रहने की उम्मीद रखते हैं.

उन्होंने कहा,"मैं सभी खिलाड़ियों से लगातार सीखता रहता हूं. अभी टीम में कई युवा क्रिकेटर हैं. इन लड़कों को घरेलू क्रिकेट खेलने का एक ऐसा मंच मिल रहा है, जहां से वे आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजर में आ सकते हैं और अंततः उनके द्वारा चुने जा सकते हैं. यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है."

उन्होंने लगभग 16 साल पहले मुंबई के लिए अपने डेब्यू के समय के अनुभवों को भी साझा किया. उन्होंने कहा,"जब मैं 2010-11 में पहली बार ड्रेसिंग रूम में गया, तो वहां सचिन (तेंदुलकर) सर, अमोल मजूमदार और अजीत अगरकर जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे. ऐसे कई खिलाड़ी थे जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता था. जब भी वे प्रैक्टिस के लिए जाते, तो मैं उनके साथ काफी समय बिताता और बातचीत करता था. सचिन सर ने तो मुंबई के ड्रेसिंग रूम में अपनी जगह भी मुझे दे दी थी, जहां वे खुद दाहिने कोने में बैठते थे. यह वाकई एक बहुत ही खास और यादगार पल था."

सूर्या ने इस बारे में भी बात की कि तब से अब तक चीजें कितनी बदल गई हैं और आज के युवाओं में खेल के प्रति किस तरह का अलग जुनून और महत्वाकांक्षा है. उन्होंने कहा, "जाहिर है, जैसे-जैसे मैंने कमान संभालनी शुरू की, चीजें बदलने लगीं. मैं उस समय के बारे में बात नहीं करना चाहता जब मैं पहली बार रणजी ट्रॉफी में मुंबई का कप्तान बना था, क्योंकि तब हालात बहुत अलग थे. उस समय मैं बिल्कुल अलग इंसान था."

पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा,"तब से अब तक मुझमें काफी बदलाव आया है, लेकिन अब, जब मैं इन सभी लड़कों को देखता हूं और उनके साथ समय बिताता हूं, तो मुझे उनमें एक अलग ही तरह का जुनून और कुछ कर दिखाने की भूख दिखाई देती है. वे कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी स्तर पर मुंबई का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलना चाहते हैं और अंततः भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं."

(इनपुट-आईएएनएस)

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