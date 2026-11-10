India vs New Zealand 3rd ODI LIVE Score, IND vs NZ Match Today: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क मैदान आद खेला जाने वाला है. आजके मैच में एक बार फिर सबकी नजर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेगी. इसके अलावा हैमिल्टन में बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. बता दें कि वनडे सीरीज में भारतीय टीम इस समय 2-0 से आगे है. टीम इंडिया तीसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी. तीसरे वनडे में भारतीय प्लेइंग 11 पर भी नजर रहेगी. क्या मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी. इसके अलााव यह मैच शुभमन गिल और केएल राहुल के लिए इस वनडे सीरीज का आखिरी मैच है, इसके बाद दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की तैयारी के लिए वनडे टीम से अलग हो जाएंगे. (LIVE SCORECARD)

India vs New Zealand 3rd ODI LIVE Score, IND vs NZ Match Today:

टीम इस प्रकार है

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी और आकिब नबी

न्यूज़ीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर

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