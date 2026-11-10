'पहले दो महीने काफी मुश्किल रहे...', टी20 टीम की कप्तानी जाने पर छलका सूर्यकुमार यादव का दर्द

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में सफलतापूर्वक अपने टी20 वर्ल्ड कप खिताब का बचाव किया था. हालांकि, इसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम से भी बाहर किया गया. सूर्या बीते कुछ समय से रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आईपीएल में उन्हें खुद को साबित करने का आखिरी मौका था. लेकिन वह आईपीएल में भी सफल नहीं हो पाए. वहीं सूर्या ने अब इस मुद्दे पर पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद टीम से बाहर होना काफी मुश्किल था, लेकिन उन्हें क्रिकेट के लिए अपना "प्यार और जुनून" फिर से मिल गया है.

सूर्यकुमार आखिरी बार 8 मार्च, 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय जर्सी में नजर आए थे, जिसमें भारत ने 96 रनों से जीत दर्ज की थी. मुंबई के इस बल्लेबाज ने उस मैच में पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया था. इससे पहले भी उनके लगातार कम स्कोर रहे थे, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया.

मंगलवार को टी20 मुंबई लीग सेलिब्रेशन ऑफ चैंपियंस' इवेंट के दौरान सूर्यकुमार ने कहा,"टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद का समय थोड़ा मुश्किल रहा है. मैं इस सच्चाई से भागना नहीं चाहता. अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो एक खुशहाल जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है."

हालांकि, सूर्यकुमार ने बताया कि इस साल की शुरुआत में उनकी बेटी के जन्म ने उन्हें इस मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकलने में मदद की. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, (टीम का हिस्सा न होना) बहुत मुश्किल था. लेकिन उसी दौरान, मई में आईपीएल के समय, मेरे घर एक बेटी का जन्म हुआ. मेरा पूरा ध्यान उस पर लग गया. उसके जन्म के बाद के पिछले कुछ महीने बहुत खूबसूरत रहे हैं."

धीरे-धीरे, उनका ध्यान फिर से क्रिकेट की ओर लौटने लगा, और अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे अपने 113 T20I मैचों के अनुभव में और भी मैच जोड़ सकेंगे. उन्होंने कहा,"शुरुआती दो महीने बहुत कठिन थे. लेकिन फिर मैंने सोचा, क्यों न मैं वापस उसी सोच में जाऊं, जैसा मैं पहले हुआ करता था?" "मैंने क्रिकेट की शुरुआत कैसे की थी... तब मैं बस यही सोचता था कि मुंबई के लिए एज-ग्रुप क्रिकेट खेलूं और आगे चलकर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करूं."

इसके बाद, 36 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में विचार किया. उन्होंने कहा,"मैंने बैठकर इन सभी बातों पर गौर किया और अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की." सूर्यकुमार ने कहा,"उन्होंने भी यही बात कही थी. मुझे खेल के प्रति उस प्यार और जुनून को वापस लाना होगा जो 15 साल की उम्र में मुझमें था, जब मैं अंडर-15 क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करना चाहता था."

उनकी बातों से सूर्यकुमार के नजरिए में बदलाव आया. पूर्व कप्तान ने आगे कहा,"इसलिए, मैंने इसी बारे में सोचना शुरू किया, और अब मैं वही चीजें कर रहा हूं जो 10-15 साल पहले करता था. मैं फिर से ट्रेनिंग कर रहा हूं, उसी जुनून और खेल के प्रति उसी प्यार के साथ." "अब सब कुछ वापस सामान्य हो गया है. जब आप इस बारे में सोचना शुरू करते हैं और खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी टीम और अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहते हैं. चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं, और अभी मैं बिल्कुल यही कर रहा हूं."

उन्होंने आगे कहा,"मेरा मुख्य लक्ष्य वही है जो पहले हुआ करता था. मुंबई के लिए मैच जीतना और मुंबई के लिए चैंपियनशिप जीतना." इस दिशा में पहला कदम आने वाला 'सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट' है, जिसमें वह मुंबई की कप्तानी करेंगे. लेकिन उन्होंने मुंबई के युवा खिलाड़ियों को यह याद दिलाना भी जरूरी समझा कि IPL कॉन्ट्रैक्ट पाना ही उनका "अंतिम लक्ष्य" नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा,"देखिए, अंतिम लक्ष्य, या पहला लक्ष्य भी, कभी यह नहीं होना चाहिए कि बस IPL में खेलना है. हर कोई भारत के लिए खेलने का सपना देखता है. अगर आप मुंबई के मैदानों पर क्रिकेट खेल रहे किसी भी बच्चे से पूछेंगे, तो वह यह नहीं कहेगा कि उसका सपना सिर्फ IPL में खेलना है."

सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा,"वे सबसे पहले यही कहेंगे, 'मैं एज-ग्रुप स्तर पर मुंबई का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं. मैं फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलना चाहता हूं. मैं वह कैप हासिल करना चाहता हूं, जो वाकई बहुत खास होती है.'" "इसके बाद, जब आप घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और शानदार खेल दिखाते हैं, तो आपको पहचान मिलती है. तब जाकर बाकी चीजें सामने आती हैं." सूर्यकुमार ने कहा,"इसलिए, पहला सपना भारत के लिए खेलने का होना चाहिए, लेकिन आपको एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा."

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, सिर्फ 7 टेस्ट खेलकर लिया संन्यास, अब UAE के लिए खेलेगा यह भारतीय स्टार!

यह भी पढ़ें: नंबर 6 वैभव सूर्यवंशी, सहवाग के बेटे आर्यवीर की टॉप-10 में एंट्री, U-19 एशिया कप में बड़ी पारी खेलने वाले बैटर