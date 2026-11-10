Govardhan Puja 2026 Date and Time LIVE Updates: दिवाली के बाद आज 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है. घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. ऐसे में आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और 7 कोस की परिक्रमा का धार्मिक महत्व. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू हो चुकी है जो 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा आज यानी मंगलवार को की जाएगी. दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 40 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक है. इस दौरान श्रद्धालु भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं.

7 कोस की परिक्रमा का क्या है महत्व?

गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है. इसकी परिक्रमा करीब 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुओं को इंद्र के प्रकोप से बचाया था. इसी घटना की याद में गोवर्धन पूजा की जाती है. मान्यता है कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

कैसे करें गोवर्धन पूजा

गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करके घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं. इसे फूलों से सजाएं और पास में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और दीपक से पूजा करें. भगवान को कढ़ी, चावल और अन्नकूट का भोग लगाएं. पूजा के बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें.

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