Govardhan Puja 2026 Date and Time LIVE Updates: दिवाली के बाद आज 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है. घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. ऐसे में आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और 7 कोस की परिक्रमा का धार्मिक महत्व. पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू हो चुकी है जो 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा आज यानी मंगलवार को की जाएगी. दिल्ली में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 40 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक है. इस दौरान श्रद्धालु भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं.
7 कोस की परिक्रमा का क्या है महत्व?
गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है. इसकी परिक्रमा करीब 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों और उनके पशुओं को इंद्र के प्रकोप से बचाया था. इसी घटना की याद में गोवर्धन पूजा की जाती है. मान्यता है कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
कैसे करें गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करके घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं. इसे फूलों से सजाएं और पास में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और दीपक से पूजा करें. भगवान को कढ़ी, चावल और अन्नकूट का भोग लगाएं. पूजा के बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें.
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Govardhan Puja 2026 LIVE: गोवर्धन पूजा की सरल विधि
इस दिन घर के आंगन या खुले स्थान पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाना चाहिए.
फिर बनाए गए गोवर्धन पर्वत को फूल, रोली, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
इसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें.
गोवर्धन महाराज को खीर, बताशे, कढ़ी-चावल, मिठाइयां, मौसमी सब्जियों और तरह-तरह के सात्विक व्यंजन से बने अन्नकूट का भोग लगाएं.
फिर गोवर्धन पर्वत की आकृति की सात बार परिक्रमा की जाती है और साथ में जल का अर्घ्य दिया जाता है.
अंत में गोवर्धन भगवान और भगवान कृष्ण की आरती करें और फिर प्रसाद सभी में बांट दें.
Govardhan Puja 2026 LIVE: श्री कृष्ण की आरती (Shri Krishna Aarti)
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की
गले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।
लतन में ठाढ़े बनमाली; भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक,
ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को तरसैं।
गगन सों सुमन रासि बरसै; बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिन संग;
अतुल रति गोप कुमारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा।
स्मरन ते होत मोह भंगा; बसी सिव सीस, जटा के बीच, हरै अघ कीच;
चरन छवि श्रीबनवारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन बेनू।
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू; हंसत मृदु मंद,चांदनी चंद, कटत भव फंद।।
टेर सुन दीन भिखारी की॥ श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
Govardhan Puja 2026 LIVE: गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2026
हिन्दू पंचांग के अनुसार, आज गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त 06:40 से 08:50 तक रहेगा और सायंकाल मुहूर्त 03:46 PM से शाम 06:02 PM तक रहेगा. वहीं चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे.
लाभ - उन्नति - 10:44 AM से 12:05 PM
अमृत - सर्वोत्तम - 12:05 PM से 01:26 PM
शुभ - उत्तम - 02:47 PM से 04:09 PM
लाभ - उन्नति - 07:09 PM से 08:48 PM
Govardhan Puja 2026 LIVE Updates: गोवर्धन पूजा की सामग्री
रोली
अक्षत
चावल
बताशा
नैवेद्य
मिठाई
गंगाजल
पान
फूल
खीर
सरसों के तेल का दीपक
गाय का गोबर
गोवर्धन पर्वत की फोटो
दही
शहद
धूप-दीप
कलश
केसर
फूल की माला
कृष्ण जी की प्रतिमा या तस्वीर
गोवर्धन पूजा की कथा की किताब
Govardhan Puja 2026 LIVE Updates: तुलसी दल अर्पित करना न भूलें
भगवान श्रीकृष्ण को गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट, मक्खन, मिश्री और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है. वैष्णव परंपरा में भोग के साथ तुलसी दल चढ़ाने को अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना श्रीकृष्ण को अर्पित किया गया भोग पूर्ण नहीं माना जाता. इसलिए पूजा की तैयारी करते समय ताजी और स्वच्छ तुलसी की पत्तियां अवश्य रखनी चाहिए. भोग में केवल ताजा और शुद्ध भोजन ही अर्पित करें तथा बासी या जूठे खाद्य पदार्थों को चढ़ाने से बचें. अन्नकूट के लिए अपनी क्षमता के अनुसार घर में बने ताजे पकवानों का भोग लगाया जा सकता है. पूजा संपन्न होने के बाद इस प्रसाद को परिवार, रिश्तेदारों और अन्य श्रद्धालुओं में बांटना भी शुभ माना जाता है.
Govardhan Puja 2026 LIVE Updates: कैसे करें गोवर्धन पूजा? जानिए विधि
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं. इसे फूलों और पत्तिियों से सजाएं. पास में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें. रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीपक से पूजाा करें. भगवान को फल, मिठाई और अन्नकूट का भोग लगाएं. इसके बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें.
Govardhan Puja 2026 LIVE: पूजा के दौरान करें ये आरती
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।
तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े,
तोपे चढ़े दूध की धार।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
तेरी सात कोस की परिक्रमा,
और चकलेश्वर विश्राम।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
तेरे गले में कंठा साज रहेओ,
ठोड़ी पे हीरा लाल।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
तेरे कानन कुण्डल चमक रहेओ,
तेरी झांकी बनी विशाल।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण,
करो भक्त का बेड़ा पार।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ॥
Govardhan Puja 2026 LIVE: करें इन मंत्रों का जाप
गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।
विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे॥
'ॐ श्री कृष्णाय शरणं मम्।'
Govardhan Puja 2026 LIVE: गोवर्धन पूजा शुभ योग 2026
हिन्दू पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजन के दिन बुध ग्रह तुला राशि में उदय हो रहे हैं जहां पहले से ही सू्र्य ग्रह विराजमान हैं. इस तरह तुला राशि में सूर्य और बुध ग्रह की युति से बुधादित्य योग बन रहा है. साथ ही इस दिन शोभन योग भी बन रहा है. ज्योतिष के अनुसार, शोभन योग 27 नित्य योगों में से पांचवां योग है. ‘शोभन’ का अर्थ सुंदर, सुहावना, आकर्षक और कल्याणकारी होता है. इस योग के अधिष्ठाता या स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, शुभता और विवेक के कारक माने जाते हैं.
Govardhan Puja 2026 LIVE: इन संदेशों से दें गोवर्धन पूजा की बधाई
1. कृष्ण जिनका नाम
गोकुल जिनका धाम
ऐसे श्री कृष्ण भगवान को
हम सबका प्रणाम
Happy Govardhan Puja 2026
2. अन्नकूट का पावन भोग सजे,
हर घर में कान्हा की मुरली बजे,
दुख-दर्द मिट जाएं आपके सारे,
गोवर्धन पूजा के दिन प्रभु आपके द्वार पधारें
Happy Govardhan Puja 2026!
3. गली पर जिसने गिरिराज उठाया,
भक्तों का मान बढ़ाया,उस नटखट नंदलाल की कृपा मिले अपार,
शुभ और मंगलमय हो गोवर्धन पूजा का त्योहार
Happy Govardhan Puja 2026!
4. माखन चोर की महिमा निराली,
आए आपके घर खुशहाली ही खुशहाली,
गोवर्धन महाराज का मिले आशीर्वाद,
जीवन में बना रहे सदा सुख और संवाद
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
5. गिरिराज धरण की जय-जयकार,
कान्हा बरसाएं खुशियों की फुहार,
आपके जीवन में कभी न हो कोई गम,
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हैं हम
Happy Govardhan Puja 2026!
6. प्रेम का धागा और भक्ति का रंग,
कान्हा रहें सदा आपके संग,
घर में बरसे धन, धान्य और प्यार,
मुबारक हो गोवर्धन पूजा का पावन त्योहार
Happy Govardhan Puja 2026!
Govardhan Puja 2026 LIVE: गोवर्धन पूजा में क्या भोग लगाएं?
गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित करने की परंपरा है. श्रद्धालु अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार साग, दाल, चावल, कढ़ी समेत कई प्रकार के भोजन तैयार करके अन्नकूट का भोग लगाते हैं. इसके साथ ही खीर, पूरी, हलवा, पेड़ा, बर्फी, लड्डू और जलेबी जैसी मिठाइयों का भी विशेष महत्व माना जाता है.
फलों में अनार, सीताफल, केला आदि अर्पित किए जा सकते हैं, जबकि सब्जियों में मूली, बैंगन, हरी सब्जियां और अन्य मौसमी उपज शामिल की जाती है. इसके अलावा चटनी, मुरब्बा और खट्टे-मीठे व्यंजनों को भी भोग का हिस्सा बनाया जा सकता है.
मान्यता है कि अन्नकूट में जितने अधिक प्रकार के भोजन और पकवान श्रद्धापूर्वक अर्पित किए जाते हैं, उतना ही यह उत्सव भव्य माना जाता है. इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार विविध प्रकार के ताजे व्यंजन, मिष्ठान और खाद्य पदार्थ तैयार कर गोवर्धन महाराज को अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है.
Govardhan Puja 2026 LIVE Updates: यहां पढ़ें गोवर्धन पूजा की कथा
गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र से रक्षा की थी. माना जाता है कि इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वंय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया दिया था. तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है.
Govardhan Puja 2026 LIVE Updates: गोवर्धन पूजा के दौरान जपें ये विशेष मंत्र
गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।
विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।
गोवर्धन पूजा के प्रमुख भोग
अन्नकूट का भोग: इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन, अन्न और सब्जियों को मिलाकर भोग तैयार किया जाता है.
माखन-मिश्री: बाल गोपाल श्रीकृष्ण को सफेद ताजा माखन और धागे वाली मिश्री का भोग लगाया जाता है.
कढ़ी-चावल और दही: कई स्थानों पर कढ़ी-चावल और शुद्ध दही का भी भोग अर्पित करने की परंपरा है.
तुलसीदल: भगवान श्रीकृष्ण को लगाए जाने वाले हर भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य शामिल किया जाता है, इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है.
शुभ मुहूर्त और समय
प्रातःकाल पूजा मुहूर्त: सुबह 06:40 बजे से सुबह 08:50 बजे तक (लगभग 2 घंटे 10 मिनट)
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:30 बजे से शाम 05:56 बजे तक
प्रतिपदा तिथि प्रारंभ: 9 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे से शुरू हो गया है.
प्रतिपदा तिथि समापन: आज 10 नवंबर 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक है.