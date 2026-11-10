'मैच से पहले पापा से वादा किया था...' शतक जड़ने के बाद आर्यवीर सहवाग का बड़ा खुलासा

भारतीय अंडर-19 बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने बताया कि उन्होंने अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से एशिया कप 2026 में यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ मैच से पहले एक बड़े शतक का वादा किया था. आर्यवीर ने मंगलवार को अपना वादा निभाया और उन्होंने 168 गेंदों पर शानदार 160 रन बनाए. उनको इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. आर्यवीर ने कहा कि टर्निंग विकेट की मुश्किलों के बावजूद उन्होंने लगभग 40 ओवर तक बैटिंग करने का पक्का इरादा किया था और डॉट बॉल को अपनी अप्रोच पर असर नहीं पड़ने दिया.

आर्यवीर ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा,"बहुत बढ़िया लग रहा है. विकेट थोड़ा टर्न ले रहा था. मैंने शुरू किया और लंबा खेलने और 40 ओवर तक बैटिंग करने का फैसला किया. विकेट पर चैलेंज थे. मुझे डॉट बॉल की चिंता नहीं थी. मुझे पता था कि मैं बराबरी कर लूंगा. और मैं एक बड़ा स्कोर बनाना चाहता था. मैंने आज किसी से बड़ा स्कोर बनाने का वादा किया था और शुक्र है कि मैंने कर दिखाया. और वह इंसान मेरे पापा (वीरेंद्र सहवाग) हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं एक बड़ा शतक बनाऊंगा. मुझे एक लेगेसी निभानी है क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़े शतक पसंद हैं."

आर्यवीर ने अपनी पारी के दौरान 17 चौके और सात छक्के लगाए, जिससे भारतीय टीम ने 50 ओवर में 309/7 का स्कोर खड़ा किया. उन्होंने वीके विनीत के साथ 193 रन की अहम पार्टनरशिप भी की. जिन्होंने 69 गेंदों पर 67 रन बनाए, जिससे भारत मजबूत स्थिति में आ गया. भारत ने आखिरकार UAE को 70 रन से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

इंडिया अंडर-19 टीम के कप्चतान लक्ष्य रायचंदानी ने टीम की बैटिंग की कोशिश की तारीफ की और सूखी पिच पर 309 के स्कोर को उम्मीद से बेहतर बताया. उन्होंने जीत का क्रेडिट आर्यवीर और विनीत के बीच पार्टनरशिप को भी दिया.

लक्ष्य ने कहा,"हमने अच्छी बैटिंग की. इस विकेट पर यह उम्मीद से बेहतर स्कोर था. बाद में स्पिनरों से थोड़ी रुकावट आई, इसलिए यह अच्छा था. विकेट अच्छा था लेकिन सूखा था. नमी नहीं थी. बस सही लेंथ पर बॉलिंग करते रहो और प्रेशर बनाए रखो. ईशान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और प्लान को पूरा कर रहा है."

लक्ष्य रायचंदानी ने आगे कहा,"यह एक अच्छी पार्टनरशिप थी, जिसने हमें गेम में बनाए रखा और यह वीके विनीत की बहुत अच्छी पारी थी, जो आर्यवीर की इनिंग को सच में कॉम्प्लिमेंट कर रही थी, और बैटिंग में कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस था."

UAE के कैप्टन अयान मिस्बाह ने माना कि कैच छूटने और बीच के ओवरों में इरादे की कमी ने उनकी टीम के मौकों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने पिछले साल के मुकाबले UAE की बैटिंग में हुए सुधार पर भी खुशी जताई और कहा कि टीम अब मज़बूत टीमों के खिलाफ मुकाबला कर रही है और अपने पूरे 50 ओवर पूरे कर रही है.

अयान ने कहा,"हमने कुछ कैच छोड़े. पूरे पचास ओवर. हम भारत और पाकिस्तान जैसी टेस्ट टीमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जिससे मैं सच में बहुत खुश हूं, और इससे हमें आने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है."

भारत के बॉलर्स ने UAE को 239 रन पर रोक दिया, जिसमें इशान सूद ने 37 रन देकर चार विकेट लेकर अटैक को लीड किया, जिससे टीम की 70 रन से जीत पक्की हो गई. इस जीत के साथ, भारत ने ACC मेन्स U19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और नॉकआउट स्टेज में भी अपनी इसी लय को बनाए रखना चाहेगा.

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