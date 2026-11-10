'मेरी याददाश्त नहीं बदली है...' सैंडपेपरगेट विवाद पर मिचेल स्टार्क- उस्मान ख्वाजा आए आमने-सामने

मिचेल स्टार्क ने अपने पुराने साथी उस्मान ख्वाजा के इस दावे को खारिज कर दिया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 2018 के सैंडपेपरगेट साजिश का हिस्सा थी. जबकि इस स्कैंडल के लिए सिर्फ़ तीन खिलाड़ियों को सज़ा मिली थी. अपनी जल्द ही रिलीज होने वाली किताब में, ख्वाजा ने कहा है कि उस समय के कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर और ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट को अधिकारियों ने बलि का बकरा बनाया था. जबकि पूरी टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान गेंद को बदलने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल करने की योजना के बारे में पता था.

2018 में हुए इस स्कैंडल के लिए डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ पर न सिर्फ एक साल का बैन लगा था, बल्कि उन्हें कप्तान के तौर पर भी बैन कर दिया गया था. मिचेल स्टार्क उस टीम का हिस्सा थे और उन्होंने कहा कि दावों पर कमेंट करना उनका काम नहीं है और वह 2021 में दिए गए अपने बेगुनाही के बयान पर कायम हैं.

स्टार्क ने पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन के साथ जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट का ज़िक्र करते हुए कहा, "...मुझे लगता है कि मैं बॉलर्स की तरफ से बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मेरी राय नहीं बदली है, मेरी याददाश्त 2021 में हमने जो कहा था, उससे नहीं बदली है." स्टार्क ने उस दौरान भी इस प्लान के बारे में पहले से जानकारी होने से इनकार किया था.

इस बयान में आगे कहा गया है,"यह साफ तौर पर एक किताब में है. यह किसी को और समझाने के लिए है. जहां तक ​​2021 में हमारे स्टेटमेंट में कहा गया था, हमें मैदान पर हो रही चीज़ों के बारे में पता नहीं था. हम इसे इसी के लिए छोड़ देंगे. सच कहूं तो मैंने सच में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है."

ख्वाजा को वार्नर का सपोर्ट मिला है, जिन्होंने उनके खुलासों को "100 परसेंट सही" बताया है. हालांकि, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नई जांच से इनकार कर दिया है और जोर देकर कहा है कि इस स्कैंडल पर दोबारा विचार करने का कोई "जबरदस्त कारण" नहीं है, जिसने देश में खेल की गवर्निंग बॉडी की इमेज पर संकट पैदा कर दिया था.

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