लव, सेक्स और ब्लैकमेल... दुनिया के 5 सबसे चर्चित हनीट्रैप ताकतवर देशों को कैसे घुटनों पर लाई

अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी nVIDIA से जुड़े कथित हनीट्रैप और जासूसी के आरोपों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि खूबसूरती, मोहब्बत और भरोसे का इस्तेमाल खुफिया दुनिया में कितना बड़ा हथियार रहा है. इतिहास गवाह है कि कई बार बंदूक, मिसाइल या सेना से ज्यादा असरदार साबित हुआ है एक ऐसा रिश्ता, जो दरअसल जासूसी का जाल था. कभी किसी मॉडल के जरिए सरकार हिली, कभी किसी प्रेम प्रसंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, तो कभी रोमांस के बहाने न्यूक्लियर सीक्रेट तक हासिल कर लिए गए.

अतीत में भी कई ऐसी हनीट्रैप स्कैंडल हुए हैं, जिनकी खूब चर्चा रही.

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माता हारी का नाम दुनिया के सबसे चर्चित हनीट्रैप मामलों में शामिल हो गया. उसका असली नाम मार्गरेटा जेले था. वह नीदरलैंड की एक डांसर और चर्चित कोर्टिसन थीं. उसके यूरोप के कई प्रभावशाली लोगों से संबंध बताए जाते थे.

फ्रांस का आरोप था कि मार्गरेटा जेले उर्फ माता हारी ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल कर मित्र देशों के सैन्य अधिकारियों और राजनेताओं से संपर्क बनाए और जर्मनी के लिए जासूसी की. युद्ध के दौरान उन पर गुप्त सूचनाएं दुश्मन तक पहुंचाने का आरोप लगा.

हालांकि इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि वह वाकई में जासूस थी या नहीं, लेकिन फ्रांसीसी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया. साल 1917 में उन्हें गोली मारकर फांसी दे दी गई. माता हारी का मामला आज भी हनीट्रैप और जासूसी की दुनिया का सबसे मशहूर उदाहरण माना जाता है.

जॉन प्रोफुमो के अफेयर से हिल गई थी ब्रितानी सरकार

1963 में ब्रिटेन युद्ध मंत्री जॉन प्रोफुमो और 19 वर्षीय मॉडल क्रिस्टीन कीलर का अफेयर दुनिया के सामने आया था. तब इस संबंध को लेकर काफी विवाद हुआ था.

प्रोफुमो और कीलर के बीच संबंधों की खबर सामने आने के बाद पता चला कि कीलर की नजदीकियां सोवियत नेवी अधिकारी येवगेनी इवानोव से भी थीं. यहीं से मामला निजी संबंधों से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया.

आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या संवेदनशील सरकारी जानकारी सोवियत संघ तक पहुंच सकती थी. विवाद बढ़ने पर जॉन प्रोफुमो को इस्तीफा देना पड़ा. इस मामले को भी ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडलों में गिना जाता है.

पूर्वी जर्मनी के 'Romeo Spies' ने

शीत युद्ध के दौर में पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी Stasi ने एक बेहद सुनियोजित रणनीति अपनाई थी. इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड माने जाते हैं खुफिया प्रमुख मार्कस वुल्फ.

प्लान के तहत आकर्षक पुरुष एजेंटों को पश्चिम जर्मनी भेजा जाता था. इन एजेंटों का काम था सरकारी विभागों, मंत्रालयों और NATO से जुड़े दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं से प्रेम संबंध बनाना. इन्हें बाद में 'Romeo Spies' कहा गया.

इन रिश्तों के जरिए संवेदनशील दस्तावेज, सरकारी सूचनाएं और सैन्य जानकारियां हासिल की गईं. कई मामलों में महिलाओं को अरसे तक यह पता ही नहीं चला कि जिन लोगों से वे प्रेम करती थीं, वे दरअसल जासूस थे.

जॉन वासल को तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल किया

1962 में सामने आया जॉन वासल मामला ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच जासूसी युद्ध एक और बड़ा उदाहरण था. वासल मॉस्को स्थित ब्रिटिश दूतावास में क्लर्क के तौर पर काम करते थे.

आरोपों के अनुसार, सोवियत खुफिया एजेंसी KGB ने उन्हें एक जाल में फंसाया. उनके निजी जीवन से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें हासिल कर ली गईं और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा. उस दौर में समलैंगिकता को लेकर सामाजिक और कानूनी दबाव बहुत अधिक था. इसी कमजोरी का फायदा उठाकर KGB ने उन्हें सीक्रेट कागजात लीक करने के लिए मजबूर किया.

कई साल तक उन्होंने ब्रिटिश सरकार की संवेदनशील सूचनाएं सोवियत पक्ष को पहुंचाईं.

Mordechai Vanunu और 'Cindy'

1986 में दुनिया का ध्यान उस समय इजरायल की ओर गया जब परमाणु टेक्निशियन मोर्दकै वानुनु ने कथित तौर पर इजरायल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक कीं. इसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपने काम पर लग गई.

बताया जाता है कि मोसाद से जुड़ी एजेंट चेरिल बेंटोव ने लंदन में वानुनु से दोस्ती की. चेरिल ने इस दौरान 'सिंडी' नाम का इस्तेमाल किया.

सिंडी ने धीरे-धीरे भरोसा कायम किया गया और फिर उन्हें रोम जाने के लिए राजी किया गया. आरोप है कि इटली पहुंचने के बाद वानुनु इजरायली ऑपरेटिव्स ने पकड़ लिया और गुप्त तरीके से इजरायल ले जाया गया.

वानुनु पर देशद्रोह से जुड़े आरोप लगे और उन्हें सजा दी गई.

हनीट्रैप कैसे होता है?

खुफिया एजेंसियां हनीट्रैप के लिए टारगेट के सामने किसी महिला या पुरुष को प्लांट करते हैं. फिर उसे टारगेट के सामने रूमानी या शारीरिक संबंध का भ्रम देते हैं. फिर बाद में सीक्रेट जानकारी निकाल लेते हैं. इसके लिए एजेंट पहले टारगेट का भरोसा जीतते हैं, फिर गोपनीय जानकारी हासिल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं या फिर टारगेट को अपनी मनमुताबिक कंट्रोल करते हैं. इसी वजह से दुनिया की लगभग हर बड़ी खुफिया एजेंसी अपने अधिकारियों को ऐसे जाल से बचने की खास ट्रेनिंग देती है.

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