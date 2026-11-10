टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, सिर्फ 7 टेस्ट खेलकर लिया संन्यास, अब UAE के लिए खेलेगा यह भारतीय स्टार!

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने मंगलवार को कहा कि फरवरी 2027 में उनका कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद वह UAE नेशनल टीम के ज़रिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं. केएल भरत ने इस साल जून में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. उन्होंने 2023 और 2024 के बीच भारत के लिए सात टेस्ट खेले थे. लेकिन मैनेजमेंट ने पंत पर भरोसा बरकरार रखा, ऐसे में भरत को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली.अपने रिटायरमेंट के बाद वह दुनिया भर की T20 लीग में खेलने के लिए भी योग्य हो गए थे.

केएस भरत अब अबू धाबी T10 में एमिरेट्स ईगल्स के लिए खेलते हैं. उन्होंने मंगलवार को एक मीडिया रिलीज़ में कहा,"जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो टेस्ट क्रिकेट खेलना सबसे अच्छा एहसास होता है. इससे बेहतर कुछ नहीं है. लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आप बस खेलना चाहते हैं. मैं पिछले कुछ सालों से घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं." उन्होंने आगे कहा,"लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि मुझमें अभी भी वो इंटरनेशनल दिन बाकी हैं. यही वजह है कि मुझे यह मुश्किल फैसला (जून में रिटायरमेंट) लेना पड़ा."

लेकिन अब वह UAE टीम के ज़रिए टॉप-फ़्लाइट क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं. उन्होंने कहा,"सच कहूं तो यही प्लान है. मुझे अभी कूलिंग-ऑफ पीरियड पूरा करना है. फरवरी में यह हो जाएगा, और शायद उसके बाद मैं आपको और बता पाऊँगा."

33 साल के भरत अभी दुबई में रहते हैं, और ICC एकेडमी की फैसिलिटीज़ से इम्प्रेस हुए हैं, जहां वह रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं. आईसीसी फैसिलिटीज़ को लेकर उन्होंने कहा,"UAE क्रिकेट ने मेरा स्वागत किया है और मुझे अपनी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है. आप जिन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उनकी क्वालिटी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि UAE एक ऐसी जगह है जहां आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब कुछ इंडियंस जैसे सभी तरह के क्रिकेटर मिलते हैं."

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी दूसरी इनिंग को लेकर कहा,"मुझे यह दूसरी इनिंग्स बहुत पसंद आ रही है." भरत को लगा कि अबू धाबी T10 उन्हें क्रिकेट से जुड़े रहने में मदद कर रहा है. उन्होंने कहा,"थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा. शायद, उन छोटे दिनों को याद करके जब मैं टेनिस बॉल से खेला करता था."

उन्होंने आगे कहा,"इससे पहले कि आपको पता चले, दो बॉल और गेम बहुत तेज़ी से बदल जाता है, या दो डॉट बॉल और गेम वापस आपकी तरफ आ जाता है. यह सबसे आसान फ़ॉर्मेट नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है."

हालांकि, भरत जीतने वाली टीम में नहीं रह सके क्योंकि एमिरेट्स ईगल्स रिचर्ड ग्लीसन की लीडरशिप वाली अरेबियन एसेस से 10 विकेट से हार गए. लेकिन वह इसे सीखने के अनुभव के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे और आने वाले मैचों में अच्छा करना चाहते थे.

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