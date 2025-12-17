IND vs SA 4th T20I: सूर्यकुमार के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड, रोहित-विराट-शिखर के इस खास क्लब में होंगे शामिल

Suryakumar Yadav: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाना है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान और उपकप्तान पर फैंस की नजरें होंगी. सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और दोनों इस मुकाबले में खुद को साबित करना चाहेंगे. वहीं इस मुकाबले में कप्तान के बल्ले से अगर रन आते हैं तो वह एक मेगा रिकॉर्ड क्लब में भी जगह बनाएंगे.

सूर्यकुमार यादव के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान अगर लखनऊ में 30 रन बनाते हैं तो वह टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन बनाने वाले चौथे भारतीय होंगे. भारत के लिए सिर्फ तीन ही बल्लेबाज -विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन, टी20 में 9 हजार या उससे अधिक रन बनाने में सफल हुए हैं. भारत के लिए विराट कोहली टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 13543 रन बनाए हैं. इसके बाद लिस्ट में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिनके नान 12248 रन हैं. वहीं शिखर धवन के नाम 9797 रन हैं. सूर्यकुमार यादव के नाम टी20 में 8970 रन हैं.

सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए खेले 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 2783 रन बनाए हैं. वहीं आईपीएल में उनके नाम 166 मैचों में 4311 रन हैं. सूर्या ने 345 मैचों में 34.90 की औसत और 152.39 की स्ट्राइक रेट से 8970 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने इस फॉर्मेट में 6 शतक लगाए हैं और 59 अर्द्धशतक लगाए हैं.

कप्तान की फॉर्म चिंता का विषय

शुभमन गिल का खराब प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन साथ ही खराब फॉर्म से जूझे रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव भी समीक्षा के दायरे में हैं क्योंकि भारत बुधवार को चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सही संतुलन तलाश कर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैच की सीरीज में विजयी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा.

तीसरे मैच में सूर्यकुमार के पास वह लय हासिल करने का अच्छा मौका था जिसने उन्हें दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज बनाया था क्योंकि भारत 118 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा किया कर रहा था लेकिन उन्होंने यह मौका गंवा दिया और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए.

सूर्यकुमार ने हालांकि कहा कि वह खराब फॉर्म से नहीं जूझ रहे. उन्होंने रविवार को धर्मशाला में भारत की जीत के बाद कहा,"मैं नेट में शानदार बल्लेबाजी कर रहा हूं. मैं वह सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे नियंत्रण में है. जब रन आने होंगे तो वे निश्चित रूप से आएंगे. मैं खराब फॉर्म से नहीं जूझ रहा लेकिन निश्चित तौर पर रन नहीं बना पा रहा."

भारतीय कप्तान एक साल से अधिक समय से लय हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं. मौजूदा सत्र में इस प्रारूप में उनका औसत 15 से कम है. इसके अलावा 2025 में उनके नाम कोई अर्धशतक नहीं है जो उनके करियर में इस तरह का सबसे लंबा चरण है. वह इस दौरान केवल दो बार 20 गेंद से अधिक बल्लेबाजी करने में सफल रहे हैं.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, एनटी तिलक वर्मा, शाहबाज अहमद, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मारक्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसेन, लूथो सिपाम्ला, ओटनील बार्टमैन, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, कोर्बिन बॉश, केशव महाराज और जॉर्ज लिंडे.

