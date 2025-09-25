विज्ञापन
WHAT A THROW! सूर्यकुमार यादव ने एक हाथ से उठाई गेंद और बिजली की रफ्तार से बिखेर दी स्टंप की गिल्ली, VIDEO

Suryakumar Yadav, India vs Bangladesh: सूर्यकुमार यादव ने भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले में जिस तरह से विपक्षी टीम के कप्तान जेकर अली को रन आउट किया, उसकी हर कोई सराहना कर रहा है.

सूर्यकुमार यादव ने जेकर अली को किया रन आउट
  • एशिया कप 2025 के मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में मुकाबला 24 सितंबर को खेला गया था
  • भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से कम प्रदर्शन किया लेकिन फील्डिंग में बेहतरीन रन आउट किया
  • बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने 80 की स्ट्राइक रेट से केवल चार रन बनाए और जल्दी पवेलियन लौटे
Suryakumar Yadav, India vs Bangladesh: एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्ले से तो कुछ कमाल नहीं कर पाए. मगर फील्डिंग में उनका जलवा रहा. मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान जेकर अली को जिस खूबसूरती के साथ रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया. भारतीय टीम के कप्तान की तरफ से खूबसूरत फील्डिंग का यह नजारा 13वें ओवर में देखने को मिला. वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे. उनके सामने बल्लेबाजी के लिए सैफ हसन तैयार थे. हसन ने गुड लेंथ से अंदर की तरफ आती हुई गेंद को हल्के से हाथों ऑफ साइड में खेलकर सिंगल चुराने का प्रयास किया. मगर इस दौरान जेकर अली की किस्मत खराब रही. वह जब तक क्रीज के अंदर पहुंच पाते, तबतक सूर्या ने गेंद पर तेजी से लपकते हुए स्टंप को बिखेर दिया. नतीजन बांग्लादेशी कप्तान को निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

भारत के खिलाफ चार रन ही बना पाए जेकर

एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने के लिए जी जान लगा रही बांग्लादेश के लिए कल का मुकाबला बेहद अहम था. मगर वह इस मुकाबले को अपने नाम नहीं कर पाई. मैच के दौरान विकट परिस्थिति में बांग्लादेश की टीम को अपने कप्तान से एक सूझबूझ भरी पारी की दरकार थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जेकर अली ने कुल पांच गेंदों का सामना किया. इस बीच 80.00 की स्ट्राइक रेट से केवल चार रन ही बना पाए. 

बांग्लादेश 41 रन से मिली शिकस्त 

परिणाम यह रहा कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश की टीम को 41 रनों के अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा. दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में सर्वाधिक 75 रन का योगदान दिया. उनके अलावा हार्दिक पंड्या ने 29 गेंद में 38 रन बनाए. 

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 19.3 ओवरों में 127 रनों पर ढेर हो गई. पारी का आगाज करते हुए सैफ हसन ने 51 गेंद में 69 रनों की जुझारू पारी खेली. हालांकि, उनकी यह उम्दा पारी भी टीम की हार को नहीं टाल पाई. टूर्नामेंट का 17वां मुकाबला आज (25 सितंबर) पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. वह 28 सितंबर को भारत के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी. 

