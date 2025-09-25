विज्ञापन
इलेक्ट्रिक कार वालों को हो रहा ये अनोखा रोग, ब‍िना मतलब हो रही Anxiety, कहीं आपके पास भी तो नहीं EV Car?

EV Range Anxiety: यह एक अनोखा लेकिन बढ़ता हुआ मेंटल ट्रेंड है, जो EV मालिकों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी और घबराहट में डाल देता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

Read Time: 4 mins
EV Range Anxiety: EV की बैटरी एक तय दूरी तक ही चलती है. लंबी यात्रा में यह चिंता बढ़ जाती है.

Electric Car Anxiety Disorder: आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. लगभग सभी कार ब्रांड ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक कार को शामिल कर लिया है. लोगों को इस नए ट्रेड के प्रति झुकाव भी देखने लायक है. बहुत से लोग आज ईवी खरीद रहे हैं. लोग इन्हें पर्यावरण के लिए बेहतर, फ्यूल की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प मान रहे हैं. लेकिन EV अपनाने के साथ एक नया मानसिक तनाव भी सामने आया है, जिसे एक्सपर्ट्स रेंज एंग्जायटी कहते हैं. यह एक अनोखा लेकिन बढ़ता हुआ मेंटल ट्रेंड है, जो EV मालिकों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी और घबराहट में डाल देता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या है रेंज एंग्जायटी?

रेंज एंग्जायटी का मतलब है EV मालिकों को यह डर या चिंता होना कि उनकी कार की बैटरी कहीं सफर के बीच में खत्म न हो जाए या रास्ते में चार्जिंग स्टेशन न मिले. यह डर सफर शुरू करने से पहले ही मन में बैठ जाता है और पूरे रास्ते बेचैनी बनाए रखता है.

रेंज एंग्जायटी क्यों होती है?

  • बैटरी की लिमिटेड रेंज: EV की बैटरी एक तय दूरी तक ही चलती है. लंबी यात्रा में यह चिंता बढ़ जाती है.
  • चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: भारत में अभी हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं, जिससे भरोसे की कमी होती है.
  • मन में डर: अगर रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? यह सवाल बार-बार दिमाग में आता है.
  • नई तकनीक से जुड़ी असहजता: कुछ लोग EV की तकनीक को पूरी तरह नहीं समझते, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है.

रेंज एंग्जायटी के लक्षण क्या हैं?

  • सफर से पहले बेचैनी महसूस होना
  • बार-बार बैटरी लेवल चेक करना
  • चार्जिंग स्टेशन की तलाश में रहना
  • लंबी दूरी की यात्रा से डर लगना
  • मूड खराब होना और चिड़चिड़ापन

EV लेने में रेंज एंग्जायटी कैसे बाधा बन रही है?

EV को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है. जब तक उन्हें यह यकीन नहीं होगा कि हर जगह चार्जिंग पॉइंट आसानी से मिल जाएगा, तब तक वे EV खरीदने से हिचकिचाएंगे. यही वजह है कि रेंज एंग्जायटी को दूर करना EV इंडस्ट्री के लिए एक अहम कदम है.

भविष्य में क्या होगा?

बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार: जैसे-जैसे बैटरी की क्षमता बढ़ेगी, रेंज एंग्जायटी कम होगी.
चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार: ज्यादा और भरोसेमंद चार्जिंग स्टेशन बनने से लोगों की चिंता कम होगी.
यूज़र एजुकेशन: लोगों को EV की सही जानकारी देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

रेंज एंग्जायटी से बचने के आसान उपाय - (Simple Ways to Avoid Range Anxiety)

  • सफर से पहले बैटरी और चार्जिंग पॉइंट की प्लानिंग करें.
  • EV की रेंज और बैकअप को समझें.
  • माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग अपनाएं
  • धीरे-धीरे EV के साथ सहज होने की कोशिश करें.

EV कारें भविष्य हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी मानसिक चुनौतियों को समझना और दूर करना भी जरूरी है. अगर आपके पास EV है और आप बिना वजह बेचैनी महसूस करते हैं, तो यह रेंज एंग्जायटी हो सकती है. सही जानकारी, भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर और मानसिक संतुलन से आप इस अनोखे रोग से बच सकते .

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

