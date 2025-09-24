सिमी ग्रेवाल के उस प्यार की 10 तस्वीरें, जो कभी ना हो सका मुकम्मल, 7वीं फोटो देख कहेंगे, इनके आगे अक्षय-सलमान भी हैं फेल...

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल अभिनय की दुनिया का एक जाना-माना नाम है. अभिनेत्री ने मेरा नाम जोकर, कर्ज, नमक हराम, कभी-कभी और नसीब जैसी दमदार फिल्मों में काम किया है. वह अपने जाने-माने शो की होस्ट भी रही हैं. आज वह 77 साल की हैं और खूबसूरती में जरा भी कम नहीं हैं. सिमी ग्रेवाल को इंडियन सिनेमा की ग्लैमरस गर्ल कहा जाता है. सिमी ग्रेवाल ने कई लोगों को डेट किया है, जिसमें एक नाम उस हस्ती का भी है, जो अपनी दरियादिली से दुनियाभर में मशहूर था. चलिए देखते इस सिमी ग्रेवाल के इस प्यार की 10 तस्वीरें...





हम बात कर रहे हैं, टाटा कंपनी के पूर्व मालिक और बिजनेसमैन रतन टाटा की, जो बीते साल दुनिया को अलविदा कह गए. रतन टाटा के साथ-साथ सिमी का नाम सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी संग भी जुड़ा था.





इनके अलावा सिमी पाकिस्तानी राजनेता सलमान तासीर को भी डेट कर चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने 1970 में रवि मोहन से शादी रचा ली. सिमी और रवि की शादी ज्यादा लंबी नहीं टिक सकी और 1979 में एक्ट्रेस ने तलाक ले लिया.





वहीं, तलाक के कुछ सालों बाद सिमी ने 1988 में ही सिनेमा से कट गई थीं और 1997 में उनका शो Rendezvous with Simi Garewal आया था, जिससे उन्हें घर-घर पहचान मिली थी.





बात करें रतन टाटा संग उनकी लव-स्टोरी की, तो सिमी एक इंटरव्यू में दिवंगत बिजनेसमैन संग अपने रिश्ते को कबूल कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने कहा था कि रतन टाटा संग उनका लंबा रिश्ता रह चुका है.



रिपोर्ट्स की मानें तो सिमी और रतन टाटा शादी भी करने वाले थे और दोनों ने साथ में कई सपने भी सजाए थे, लेकिन किसी कारणवश यह शादी नहीं हो पाई. एक्ट्रेस ने कहा था कि वह आज भी इस रिश्ते का सम्मान करती हैं.





रतन टाटा ने बताया था कि सिमी ग्रेवाल से उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई थी. उन्होंने बताया कि वह अमेरिका में थे और शादी करने वाले थे, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध ने सब बदल दिया.





रतन टाटा ने आगे बताया था कि सिमी और उनका रिश्ता सीरियल था और उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाई कि सिमी युद्ध की स्थिति के चलते उनके साथ भारत नहीं लौटी थीं और अमेरिका में किसी और से शादी रचा ली.





रतन टाटा एक वक्त में उस स्टेज पर थे, जब वह चार बार शादी करने के करीब थे, लेकिन हर बार किसी ना किसी डर से वह शादी नहीं कर पाए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि उनका शादी ना करने का फैसला गलत था.

बता दें, रतन टाटा का बीती 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में निधन हो गया था. उनके निधन से ना सिर्फ पूरा देश बल्कि दुनियाभर में उनके चाहने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा था.



