दुनिया के खेलों के इतिहास में कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने एक अलग लकीर खींची

खेलों के मैदान से प्रोटेस्ट कर दुनिया को संदेश देने का एक लंबा इतिहास है. सूर्यकुमार यादव इस इतिहास की एक नामचीन कड़ी बन गए.

सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे
  • सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ न मिलाकर साइलेंट प्रोटेस्ट किया था
  • यादव ने प्रोटेस्ट को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित करते हुए देश के जवानों के साथ एकजुटता जताई
  • अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नियम 50 के तहत खेलों में राजनीतिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने के नियम बनाए हैं
खेलों के मैदान से प्रोटेस्ट कर दुनिया को संदेश देने का एक लंबा इतिहास है. सूर्यकुमार यादव इस इतिहास की एक नामचीन कड़ी बन गए. सूर्यकुमार यादव ने मपाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में एक 'साइलेंट प्रोटेस्ट' किया. उन्होंने और उनकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, न तो टॉस के समय और न ही मैच के बाद. इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह बताते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं और उनकी सरकार तथा बीसीसीआई की राय एक है. उन्होंने जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित करते हुए कहा कि वे देश के बहादुर जवानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं. यह प्रोटेस्ट सोशल मीडिया दुनिया भर में वायरल हो गया है और इसके जरिए स्काइ ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश भेजा है. खेलों के जरिए दुनिया को संदेश देने का और प्रोटेक्ट करने का एक लंबा इतिहास रहा है. कई ओलंपिक में खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन बरसों से देखे गए हैं.

1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स 

1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेलों में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 200 मीटर की पदक समारोह के दौरान ब्लैक पावर सलामी में अपनी मुट्ठियां उठाईं, जिससे अमेरिका में नस्लीय असमानता और मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डाला गया. दोनों एथलीटों को खेलों से निष्कासित कर दिया गया और राज्यों में लौटने पर उन्हें मौत की धमकी मिली.

2012 लंदन ओलंपिक्स

उत्तर कोरियाई महिला फुटबॉल टीम ने कोलंबिया के खिलाफ अपना खेल एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया, जब खिलाड़ियों को जंबो स्क्रीन पर दक्षिण कोरिया के झंडे के साथ पेश किया गया था.

फिना का विरोध प्रदर्शन पर रोक

2021 में, फिना ने टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान पोडियम और पूल डेक पर एथलीटों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी, ताकि खेलों को एक 'सुरक्षित स्थल' बनाए रखा जा सके. एथलीट मिश्रित क्षेत्रों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में प्रदर्शन कर सकते थे.

आईओसी का नियम 50

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने नियम 50 में ढील दी, जो एथलीटों को खेलों में किसी भी प्रकार के विरोध से रोकता है, जिससे एथलीट बिना व्यवधान और साथी प्रतियोगियों के सम्मान के साथ खेल के मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं.

2024 पेरिस ओलंपिक्स

दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति के मुख्यालय पर इकट्ठा होकर इस आयोजन के लिए बढ़ते खर्च के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें सभ्र्रांतिकरण और सार्वजनिक स्थानों के निजीकरण की चिंता व्यक्त की गई.

फिलिस्तीनी एथलीट

खेल जगत ने गाजा पट्टी पर इजरायली शासन के युद्ध के कारण लगभग 400 संभावित फिलिस्तीनी ओलंपियन की क्षति पर शोक व्यक्त किया, जिसमें 2024 पेरिस ओलंपिक्स में केवल आठ एथलीट फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.

1972 म्यूनिख ओलंपिक्स

एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने 11 इजरायली एथलीटों, कोच और अधिकारियों को बंधक बना लिया, जिसमें सभी 11 बंधकों की मौत हो गई.

1996 अटलांटा ओलंपिक्स

शताब्दी ओलंपिक पार्क बमबारी ने खेलों को खराब कर दिया, जिससे सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डाला गया.

2008 बीजिंग ओलंपिक्स

कई महिला टीमों, जिनमें अमेरिका, स्वीडन, चिली, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड शामिल हैं, ने नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने खेलों से पहले घुटने टेक दिए.

