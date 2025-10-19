विज्ञापन
विशेष लिंक

Happy Ending: इटली में नहीं अब अपने मुल्‍क में ही दिवाली मनाएंगे 256 भारतीय, खास प्‍लेन से लाए जाएंगे दिल्‍ली 

रविवार को एयर इंडिया ने इन 200 से ज्‍यादा लोगों के परिवारों वालों को राहत की खबर दी. एयर इंडिया ने जानकारी दी कि 19 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए एक और फ़्लाइट चलाई जाएगी.

Read Time: 3 mins
Share
Happy Ending: इटली में नहीं अब अपने मुल्‍क में ही दिवाली मनाएंगे 256 भारतीय, खास प्‍लेन से लाए जाएंगे दिल्‍ली 
  • एयर इंडिया की मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान AI138 तकनीकी समस्या के कारण 17 अक्टूबर को रद्द कर दी गई थी.
  • 256 यात्री इस फ्लाइट से भारत आने वाले थे, जिन्हें पहले होटल में ठहराया गया और बाद में पुनः बुक किया गया.
  • एयर इंडिया19 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए एक स्‍पेशन फ्लाइट चलाएगी जो 20 अक्टूबर को पहुंचेगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

अपने देश लौटकर अपनों के साथ दिवाली मनाने का सैंकड़ों भारतीयों का सपना इटली में ही अटक गया था.  उन्‍हें ऐसा लगने लगा था कि इस बार दिवाली अपनों के बगैर ही होगी लेकिन अब ये सभी लोग अपने देश वापस आने वाले हैं. इटली से दिवाली मनाने भारत लौट रहे सैकड़ों यात्रियों को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा. उन्‍हें बताया गया कि उनकी एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो गई है. उन्‍हें यह भी बताया गया कि अब फ्लाइट सिर्फ त्योहार के दिन या उसके बाद की ही बुक की जा सकेगी. एयर इंडिया ने कहा कि मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान AI138 तकनीकी समस्या के कारण रद्द कर दी गई है. इस फ्लाइट से 256 यात्री भारत आने वाले थे. हालांकि अब एक स्‍पेशल फ्लाइट से इन यात्रियों को भारत लाया जाएगा. 

रविवार को आई गुड न्‍यूज 

रविवार को एयर इंडिया ने इन 200 से ज्‍यादा लोगों के परिवारों वालों को राहत की खबर दी. एयर इंडिया ने जानकारी दी कि 19 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए एक और फ़्लाइट चलाई जाएगी. यह फ्लाइट  AI138 के यात्रियों के लिए है, जिसे 17 अक्टूबर को एक टेक्निकल दिक्कत की वजह से कैंसिल कर दिया गया था. फ्लाइट AI138D मिलान से 1900 बजे (लोकल टाइम) पर निकलेगी और 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पहुंचेगी. 

क्‍या थी पहले स्थिति 

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा था, '17 अक्टूबर 2025 को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान AI138 अटकी तकनीकी जरूरत के कारण रद्द की गई ताकि सभी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके.' एयरलाइन ने बताया कि सभी यात्रियों को होटल में ठहराया गया है. हालांकि कुछ यात्रियों को एयरपोर्ट के करीब नहीं ठहराया जा सका है. प्रवक्ता के अनुसार यात्रियों को सीट की उपलब्धता के आधार पर 20 अक्टूबर 2025 या उसके बाद एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की ऑप्‍शनल फ्लाइट्स में फिर से बुक किया गया है. 

यात्रियों को मुहैया कराईं सुविधा 

20 अक्टूबर सोमवार को ही दिवाली का दिन है. एयरलाइन के अनुसार एक यात्री को रविवार को किसी दूसरी एयरलाइन की उड़ान में बुक किया गया है. उनका शेंगेन वीजा सोमवार को खत्‍म हो रहा है. प्रवक्ता के अनुसार, 'एयर इंडिया सभी प्रभावित यात्रियों को जरूरी ग्राउंड सपोर्ट, जिसमें भोजन भी शामिल है, प्रदान करती रहती है. हम असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हैं और अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं.' 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Italy, Air India News Hindi, Air India Latest News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now