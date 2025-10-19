Diwali 2025 Live: देशभर में दीपावली की धूम, धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, अब छोटी दिवाली पर ऐसा है माहौल देशभर में दिवाली की धूम है. शनिवार को धनतेरस पर बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. सोना-चांदी से लेकर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, ऑटोमोबाइल और घर की जरूरतों के अन्‍य सामान तक... लोगों ने काफी कुछ खरीदा. GST कटौती के बाद टीवी सेट, गीजर, फ्रिज से लेकर कार-बाइक तक बहुत से आइटम्‍स सस्‍ते हुए, जबकि गोल्‍ड-सिल्‍वर के भाव में तेजी के बावजूद खरीदारी पर असर नहीं दिखा. सोमवार को दिवाली है और अब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं. घर की साफ-सफाई से लेकर साज-सज्‍जा तक, लोग अपने घरों को चमकाने में लगे हैं. वहीं बच्‍चों की भी छुट्टी है, सो वो छोटी दिवाली पर ग्रीन पटाखों और अपनी तैयारी में मस्‍त हैं. दफ्तरों में छुट्टी है, सो आज घर और बाजार के जरूरी काम निपटाए जाएंगे. पूजा की तैयारी से लेकर, मार्केट में जरूरी चीजों की खरीदारी तक... काफी कुछ आज ही कर लेना है. इस लाइव ब्‍लॉग में आपको ये बताएंगे-दिखाएंगे कि दिवाली को लेकर देशभर में क्‍या माहौल है. ...तो बस काम के साथ-साथ बने रहिए दिनभर हमारे साथ.