Diwali 2025 Live: देशभर में दीपावली की धूम, धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी, अब छोटी दिवाली पर ऐसा है माहौल देशभर में दिवाली की धूम है. शनिवार को धनतेरस पर बाजारों में जमकर खरीदारी हुई. सोना-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और घर की जरूरतों के अन्य सामान तक... लोगों ने काफी कुछ खरीदा. GST कटौती के बाद टीवी सेट, गीजर, फ्रिज से लेकर कार-बाइक तक बहुत से आइटम्स सस्ते हुए, जबकि गोल्ड-सिल्वर के भाव में तेजी के बावजूद खरीदारी पर असर नहीं दिखा. सोमवार को दिवाली है और अब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं. घर की साफ-सफाई से लेकर साज-सज्जा तक, लोग अपने घरों को चमकाने में लगे हैं. वहीं बच्चों की भी छुट्टी है, सो वो छोटी दिवाली पर ग्रीन पटाखों और अपनी तैयारी में मस्त हैं. दफ्तरों में छुट्टी है, सो आज घर और बाजार के जरूरी काम निपटाए जाएंगे. पूजा की तैयारी से लेकर, मार्केट में जरूरी चीजों की खरीदारी तक... काफी कुछ आज ही कर लेना है. इस लाइव ब्लॉग में आपको ये बताएंगे-दिखाएंगे कि दिवाली को लेकर देशभर में क्या माहौल है. ...तो बस काम के साथ-साथ बने रहिए दिनभर हमारे साथ.
कर्नाटक : मेडक में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में बाल-बाल बचे लोग
कर्नाटक के मेडक में पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई. इससे दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका. राहत की बात ये है कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बताया गया कि लोग बाल-बाल बचे.
कर्नाटक : मेडक में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में बाल-बाल बचे लोग#Karnataka | @Aayushinegi6 | @chandn_bhardwaj pic.twitter.com/mEiGqxTeMi— NDTV India (@ndtvindia) October 19, 2025
Choti Diwali 2025: छोटी दीपावली पर क्या खरीदना चाहिए?
19 अक्टूबर, दिन रविवार को छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन भी आप घर में कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं जो काफी शुभ माना जाता है. आमतौर पर लोग दिवाली की शॉपिंग धनतेरस के दिन ही पूरी कर लेते हैं. लेकिन आज यानी छोटी दिवाली के मौके पर भी खरीदारी के लिए आप बाजार जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि आज जरूरत के सामानों के साथ-साथ आपको क्या-क्या खरीदना चाहिए? छोटी दिवाली के मौके पर शाम में दीये जलाने का विधान होता है. ऐसे में अगर आप दीये नहीं लाएं हैं तो आप छोटी दिवाली के दिन दीये खरीदकर घर ला सकते हैं. इसके अलावा आप मोमबत्ती या फिर लाइट जैसी चीजों की भी खरीदारी कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि नरक चतुर्दशी पर घर में 13 या 14 दीये जलाए जाते हैं, इसके अलावा यमराज के नाम का दीपक भी इस दिन जलाया जाता है.