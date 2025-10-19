धनतेरस पर मारुति का 'बड़ा धमाका', टूटे सभी रिकॉर्ड, 51 हजार घरों में पहुंची नई चमकती कारें!

Maruti Suzuki Breaks Dhanteras Record : देश की बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) इस साल धनतेरस पर गाड़ियों की डिलीवरी का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है. कंपनी को उम्मीद है कि इस साल धनतेरस के दो दिवसीय शुभ मुहूर्त में वह 51,000 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी करेगी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा. हालांकि रविवार के आधिकारिक आंकड़ो अभी नहीं आए हैं. कंपनी ने अनुमान लगाया है.

कंपनी ने बताया कि जीएसटी 2.0 (GST 2.0) के पॉजिटिव इंपैक्ट के चलते ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह है और बुकिंग में भारी उछाल आया है.

डिलीवरी का टूटा रिकॉर्ड

कंपनी के सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी के अनुसार, "इस साल धनतेरस दो दिनों तक गया है. शनिवार शाम तक हम 41,000 डिलीवरी कर चुके और उम्मीद है कि रविवार भी 10,000 ग्राहक अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं. इस तरह, दो दिनों में कुल डिलीवरी 51,000 के आंकड़े को पार कर सकती है."

' मारुति सुजुकी के लिए अब तक का सबसे बड़ा धनतेरस'

पार्थो बनर्जी ने आगे बताया कि, "यह पिछले साल की लगभग 41,500 डिलीवरी से 10,000 अधिक है, जो मारुति सुजुकी के लिए अब तक का सबसे बड़ा धनतेरस होगा. ग्राहकों की सुविधा के लिए देर रात शोरूम देर तक खुले रहेंगे. हालांकि, शनिवार होने की वजह से कुछ ग्राहक मेटल खरीदने से झिझक रहे थे.

GST 2.0 ने ला दिया बुकिंग में 'जादू'

कंपनी ने बताया कि इस अभूतपूर्व सफलता की वजह GST 2.0 है, जिसके प्रभाव में कई ग्राहक उत्साह से वाहन खरीदने आ रहे हैं.

कंपनी ने जब से कीमतों में कटौती की घोषणा की है, तब से उसे 4.5 लाख बुकिंग मिल चुकी है. इनमें से 1 लाख बुकिंग छोटी कारों के लिए आई हैं. इस पीरियड में रिटेल बिक्री 3.25 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50% से अधिक की ग्रोथ है. यह आंकड़ा मारुति सुजुकी के लिए अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और अभी त्योहार के कुछ दिन बाकी हैं.

पार्थो बनर्जी ने बताया कि, "रोजाना औसतन 14,000 बुकिंग आ रही हैं, जिससे कंपनी पर गाड़ियों की डिलीवरी का दबाव है. ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी रविवार को भी अपने प्रोडक्शन (उत्पादन) को चालू रखेगी, क्योंकि अलग-अलग मॉडलों की गाड़ियों की कमी हो गई है.